16/01/2024 - 08:00

Communiqué de presse

Gallargues-le-Montueux, le 16 janvier 2024 – 8h

DMS Group invité par l'Elysée à Davos pour accompagner le Président Emmanuel Macron

DMS Group, acteur majeur de l'industrie française de la radiologie numérique coté sur Euronext Growth (ALDMS), a l'honneur d'annoncer sa participation à la délégation française à Davos, invitée par l'Elysée et Business France pour accompagner le Président Emmanuel Macron.

Pour la première fois, la délégation française à Davos réunit 20 startups et PME soigneusement sélectionnées en raison de leur potentiel de développement, de leur excellence technologique et de leur rayonnement international.

DMS Group, fort de ses 40 ans d'excellence en imagerie médicale, se positionne comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur. La qualité de ses solutions, sa flexibilité, son ingéniosité et ses valeurs responsables en font un choix privilégié aussi bien sur le marché national qu'international.

Les trois piliers fondamentaux de notre développement sont les suivants :

Notre Expérience : 40 ans d'excellence en imagerie médicale. Nos Innovations : Plus de 25 % de nos effectifs dédiés à la Recherche et Développement. L'Exportation : Nous commercialisons nos équipements dans plus de 140 pays.

Ces dernières années, DMS Group affiche une croissance annuelle de plus de 10% et est un fournisseur en marque blanche pour des multinationales renommées telles que Fujifilm Healthcare, Canon Medical Systems, et Carestream Health (anciennement Kodak Imaging).

En février, DMS Group lancera sa toute nouvelle plateforme logicielle ADAM, intégrant non seulement l'Intelligence Artificielle (IA) mais renforçant également la cybersécurité de ses équipements.

DMS Group se réjouit de cette opportunité exceptionnelle de représenter l'excellence française à Davos, et de partager son expertise dans le domaine de la radiologie numérique et de l'innovation technologique. DMS group rencontrera tout l'écosystème Healthcare international lors du déjeuner French Healthcare organisé par Business France le 18 janvier à midi.

A propos de DMS Group

DMS Group est une société holding, coté sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 – mnémo : ALDMS) et est éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux, FRANCE). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

Plus d'information sur : www.dms.com

A propos de French Healthcare

Le Ministère de L'Europe et des Affaires Etrangères a lancé French Healthcare Association en 2017 afin de répondre aux besoins mondiaux en santé en présentant une offre française coordonnée.

Marque reconnue, French Healthcare est aujourd'hui une association qui se construit à la fois comme un outil d'animation du réseau des acteurs de la santé et un instrument de promotion collective du savoir-faire français.

Dans sa démarche, French Healthcare Association contribue à promouvoir la vision française en matière de santé mondiale, fondée sur une approche humaniste du soin et un accès équitable et juste aux produits et services de santé.

La promotion de l'expertise française en santé, dans son acception la plus large, c'est ainsi que French Healthcare illustre l'excellence française en santé.

Plus d'informations sur : https://frenchhealthcare-association.fr/

Contact Presse French Healthcare : Elisabeth Arnaud - elisabeth.arnaud@frenchhealthcare-association.fr

Contacts

SEITOSEI-ACTIFIN

Jean-Yves Barbara - Relations Investisseurs - +33 (0)1 56 88 11 13 – jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia – Relations Presse - +33 (0)1 56 88 11 19 - jennifer.jullia@seitosei-actifin.com