04/12/2023 - 18:00

Le 04 décembre 2023 – 18h

DMS Group a présenté ses nouvelles solutions d'imagerie médicale à l'occasion du salon mondial de la Radiological Society of North America (RSNA) du 26 au 30 novembre 2023

Renforcement de l'offre après l'acquisition de Solutions For Tomorrow spécialisée dans les équipements d'imagerie médicale mobiles motorisés

spécialisée dans les équipements d'imagerie médicale mobiles motorisés d'un mobile de radiologie et d'un arceau de bloc opératoire

et d'un Intégration de l'Intelligence Artificielle dans tous les équipements avec le lancement de la suite logicielle « Adam multiplateforme »

4 décembre 2023 – 18h00 - Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS et FR001400IAQ8 - DMSBS), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, a participé au Radiological Society of North America (RSNA) du 26 au 30 novembre 2023 à Chicago (Etats-Unis). A cette occasion, la société a présenté sa gamme de solutions d'imagerie médicales et ses prochaines innovations.

Un rendez-vous mondial incontournable pour tous les professionnels de l'imagerie médicale

La Radiological Society of North America (RSNA) est une conférence annuelle qui rassemble des professionnels couvrant toute la gamme des sous-spécialités radiologiques dans plus de 150 pays à travers le monde.

Le thème choisi pour cette année, Leading Through Change, a mis l'accent sur la façon dont les professionnels de la radiologie peuvent être proactifs et leader du changement dans leur domaine.

DMS Group s'inscrit pleinement dans cette dynamique et a présenté son offre de solutions en réponse aux grandes tendances qui structurent l'évolution du secteur de l'imagerie médicale :

Augmentation des besoins de santé en raison du vieillissement de la population ;

Décentralisation des centres de radiologie visant à optimiser le parcours de soins des patients tout en luttant contre les déserts médicaux ;

Nouvelles applications de thérapies guidées par l'image combinée à l'intégration de l'IA ;

Accroissement de la mobilité pour amener l'imagerie vers le patient

Une gamme d'équipements de haute performance : principales réalisations depuis le lancement du plan Imaging 2027

Lancement de la nouvelle table de radiologie pour Canon Medical Systems Europe : après avoir basé son développement sur les tables de radiologie Platinum et Optima, DMS Group a lancé en 2022 une nouvelle table de radiologie baptisée Platinum Néo. Première solution disponible sur le marché dotée d'un moteur « d'intelligence machine », la Platinum Néo a reçu le prix de l'innovation lors des JFR 2021 et constitue le produit phare haut de gamme de DMS Group, utilisée par des institutions de renommée mondiale comme l'Hôpital Américain de Paris. Au cours du 3 e trimestre 2023, DMS Group a lancé une évolution de la Platinum Néo en marque blanche, la Xavion, développée spécifiquement pour Canon Medical System Europe.

après avoir basé son développement sur les tables de radiologie Platinum et Optima, DMS Group a lancé en 2022 une nouvelle table de radiologie baptisée Platinum Néo. Première solution disponible sur le marché dotée d'un moteur « d'intelligence machine », la Platinum Néo a reçu le prix de l'innovation lors des JFR 2021 et constitue le produit phare haut de gamme de DMS Group, utilisée par des institutions de renommée mondiale comme l'Hôpital Américain de Paris. Au cours du 3 trimestre 2023, DMS Group a lancé une évolution de la Platinum Néo en marque blanche, la Xavion, développée spécifiquement pour Canon Medical System Europe. Extension des accords de distribution en marque blanche avec Fujifilm Healthcare : DMS Group a signé deux accords de distribution avec Fujifilm Healthcare, respectivement en 2017 pour l'ostéodensitométrie et fin 2019 pour la partie radiologie. Ces accords ont été étendus à l'Afrique et au Moyen Orient en 2022, et couvriront l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud à compter du congrès RSNA 2023.

Acquisition de Solutions For Tomorrow : DMS Group a su saisir l'opportunité d'acquérir cette société suédoise spécialisée dans les équipements radiologiques mobiles haut de gamme au cours du 3e trimestre. Avec une base installée de 500 équipements répartis dans 35 pays, Solutions For Tomorrow renforce la position de DMS Group sur le marché de l'imagerie mobile à l'échelle mondiale et lui permettra notamment d'accélérer sa pénétration du marché américain où la motorisation des équipements mobiles constitue la grande majorité de la demande.

RSNA 2023 : DMS Group enrichit son offre avec des solutions au cœur des tendances de marché

Des équipements de plus en plus « mobiles »

DMS Group prépare le lancement de deux nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme qui ont vocation à répondre aux attentes du marché en matière de mobilité :

Un équipement mobile de radiologie basé sur une toute nouvelle technologie de Carbon Nano Tube (CNT) pour « amener » l'imagerie vers le patient (lancement prévu en 2024) ;

basé sur une toute nouvelle technologie de Carbon Nano Tube (CNT) pour « amener » l'imagerie vers le patient (lancement prévu en 2024) ; Et un arceau de bloc opératoire de dernière génération plus ergonomique pour le patient et le praticien, au service de la thérapie guidée par l'Image (lancement prévu fin 2025).

Des équipements de plus en plus « intelligents »

DMS Group lancera début 2024 Adam multiplateforme, une nouvelle version de sa suite logicielle propriétaire qui sera progressivement intégrée sur toute la gamme d'équipements commercialisés par le groupe (table de radiologie, mobile, arceau de bloc), y compris les produits de Solution For Tomorrow. Adam Multiplateforme intègrera :

Des solutions D'IA pour améliorer la prise en charge du patient par l'adaptation automatique des réglages de l'examen en fonction du patient, de sa morphologie et du type d'examen ;

Des solutions D'IA pour améliorer la qualité des images produites et optimiser la précision et la fiabilité du diagnostic tout en réduisant la dose ;

Des solutions d'IA pour améliorer les champs du diagnostic et de la prédiction par l'extraction d'informations utiles à une pré analyse.

Une stratégie d'innovation en ligne avec les objectifs du plan Imaging 2027

Les innovations présentées au RSNA 2023 et en cours de développement constitueront des relais de croissance important pour DMS Group dès 2024, avec une montée en puissance progressive de leur commercialisation et le renforcement de la force commerciale dédiée au marché américain.

Cette stratégie d'innovation s'inscrit pleinement dans le cadre du Plan Imaging 2027. Elle pourra être complétée à nouveau, si des opportunités se présentent, par des opérations de croissance externe ciblées, à fortes synergies et créatrice de valeur à court terme.

La société est en ligne avec sa feuille de route et a récemment relevé son objectif de chiffre d'affaires après l'acquisition de Solutions For Tomorrow. La société vise désormais 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, associé à une marge d'EBITDA de 14% à horizon 2027.

Prochains rendez-vous :

18 janvier 2024 : Chiffre d'affaires annuel 2023 15 avril 2024 : Résultats annuels 2023

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs : www.dms.com

Recevez gratuitement toute l'information financière de DMS group par courriel en vous inscrivant sur www.actusnews.com.

A propos de DMS Group

DMS Group est une société holding, coté sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et est éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux, FRANCE). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

Contacts

ACTIFIN

Jean-Yves Barbara - Relations Investisseurs - +33 (0)1 56 88 11 13 – jybarbara@actifin.fr

Jennifer Jullia – Relations Presse - +33 (0)1 56 88 11 19 - jjullia@actifin.fr