17/10/2023 - 18:00

Le 17 octobre 2023 – 18h

Mise à jour du calendrier financier 2023

Le 17 octobre 2023 – 18h – Diagnostic Medical Systems Group, spécialiste de l'imagerie médicale digitale hautes performances dédiée à la radiologie et à l'ostéodensitométrie, actualise son agenda financier 2023.

La publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre aura lieu le 19 octobre avant bourse .

Les prochaines communications auront lieu après clôture de bourse aux dates suivantes :

Date Evènement 18 janvier 2024 Publication du chiffre d'affaires annuel 2023 15 avril 2024 Publication des résultats annuels 2023

En cas de modification, ce calendrier fera l'objet d'une mise à jour par voie de communiqué de presse.

A propos de DMS Group

DMS Group est une société holding, coté sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et est éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiée principalement à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, et possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux, FRANCE). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

Contacts

ACTIFIN

Jean-Yves Barbara - Relations Investisseurs - +33 (0)1 56 88 11 13 – jybarbara@actifin.fr

Jennifer Jullia – Relations Presse - +33 (0)1 56 88 11 19 - jjullia@actifin.fr