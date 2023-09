13/09/2023 - 18:05

Le 13 septembre 2023

VISIOCONFERENCE ACTIONNAIRES PARTICULIERS

le jeudi 21 septembre 2023 à 18h

Samuel SANCERNI

Président Directeur-général de Diagnostic Medical Systems Group

spécialiste français reconnu de l'imagerie médicale,

est heureux de convier les actionnaires individuels du groupe

à une visioconférence le jeudi 21 septembre 2023 à 18h.

Cette visioconférence sera l'occasion de faire un point sur les RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023 et les PERSPECTIVES du Groupe dans le cadre de son plan stratégique IMAGING 2027, Vous pouvez poser vos questions dès à présent à l'adresse suivante : dms@actifin.fr

INSCRIPTION

Pour vous inscrire ou vous connecter à cette visioconférence : CLIQUEZ ICI

A propos de DMS Group

DMS Group est un spécialiste français et acteur reconnu de l'imagerie médicale, avec des solutions haut de gamme d'imagerie dédiée à la radiologie digitale et à l'ostéodensitométrie. Le groupe est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions également cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

