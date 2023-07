26/07/2023 - 18:00

Accord d'acquisition de Solutions For Tomorrow (SFT)

DMS Group se renforce dans l'imagerie médicale mobile

Une acquisition stratégique au cœur des nouveaux enjeux de l'imagerie médicale

Des équipements mobiles motorisés à forte valeur ajoutée

Une opération créatrice de valeur : renforcement de la position concurrentielle du groupe, fortes synergies opérationnelles, commerciales et technologiques



Le 26 juillet 2023 – 18h – Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS), spécialiste de l'imagerie médicale digitale hautes performances dédiée à la radiologie et à l'ostéodensitométrie, annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de la société Solutions For Tomorrow, spécialiste des équipements de radiologie mobile. Cette acquisition sera intégralement réalisée par échange de titres.

Solutions For Tomorrow : un spécialiste de la radiologie mobile présent dans 35 pays

Solutions For Tomorrow (https://solutionsfortomorrow.se/) est une société suédoise basée à Väckelsång, fondée en 2011 par trois experts de la radiologie, Mattias Guldstrand, Martin Yngvesson et Jan Bååt.

Solutions For Tomorrow est spécialisée sur le segment de l'imagerie médicale mobile motorisée avec une solution haut de gamme aux caractéristiques inégalées en termes de compacité, d'ergonomie et de puissance, protégée par 15 brevets.

Solutions For Tomorrow possède un parc installé de plus de 500 équipements déployés dans 35 pays. L'entreprise, qui emploie 23 collaborateurs a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 6 M€.

Avec cette acquisition, DMS Group possèdera une offre de radiologie mobile complète associant sa solution en cours de développement dédiée au marché du mobile haut de gamme non motorisé (projet MC² en cours de développement (1)) et une solution motorisée à destination des hôpitaux des grandes tailles et du marché nord-américain. Comme pour l'ensemble de la gamme du groupe, la plateforme ADAM (logiciel propriétaire du groupe DMS) sera déployée sur les solutions Solutions For Tomorrow.

L'intégration de Solutions For Tomorrow accélérera l'exécution du plan Imaging 2027 avec de nouveaux objectifs financiers qui seront communiqués dès la finalisation de l'opération.

Samuel Sancerni, Président de DMS Group commente l'opération : « nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir Solutions For Tomorrow au sein de notre Groupe. La complémentarité de nos offres et nos capacités d'innovation conjointes vont nous permettre d'accélérer notre stratégie de valeur et de conquérir de nouveaux marchés à l'échelle internationale. Cette acquisition concrétise également notre ambition de développer une véritable filière d'excellence française et européenne en imagerie médicale. Partageant notre vision et nos valeurs, les dirigeants et les équipes de Solutions For Tomorrow seront pleinement engagés à nos côtés. Nous sommes impatients d'accueillir cette équipe talentueuse et de partager avec elle notre ambition. »

Mattias Guldstrand, Président et co-fondateur Solutions For Tomorrow déclare : « Nous sommes particulièrement heureux de notre rapprochement avec DMS Group qui va nous permettre de rejoindre un acteur majeur du marché de l'imagerie médicale. Les atouts de nos deux entreprises sont porteurs de synergies importantes et ouvrent la voie à de nombreuses opportunités de développement grâce à l'union de nos forces. Solutions For Tomorrow a développé une gamme unique d'équipements de radiologie mobile et DMS Group s'appuie sur un réseau de commercialisation international pour étendre le rayonnement de cette offre. Notre union s'imposait donc naturellement au service du déploiement de la radiologie mobile partout dans le monde ».

Modalités de l'opération

Encore soumise aux conditions suspensives usuelles, l'opération prendra la forme d'une transaction réalisée 100 % en actions. Elle devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de l'exercice en cours.

En rémunération de la contribution de 100% des actions de Solutions For Tomorrow, son actionnaire principal Verso Capital, un fonds d'investissement nordique de premier plan, ainsi que les autres coactionnaires recevront 2 753 819 actions de DMS SA, dont 789 533 actions auto-détenues de DMS SA, et 1 964 286 actions nouvellement émises.

A l'issue de l'opération, Verso Capital deviendra un nouvel actionnaire de référence aux côtés de l'équipe dirigeante et participera ainsi pleinement à l'ambition de DMS Group visant à consolider le secteur de l'imagerie médicale en Europe.

Kepler Corporate Finance intervient en tant que conseil financier de DMS Group, et Stephenson Harwood en tant que conseil juridique.

King & Spalding intervient en tant que conseil juridique de Verso Capital et Solutions For Tomorrow.

Programme financé par le gouvernement français dans le cadre du Plan de Relance et du Programme d'investissements d'avenir (PIA)

A propos de DMS Group

DMS Group est une société holding, coté sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et est éligible au PEA-PME. Son active principale est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiée principalement à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, et possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux, FRANCE). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

