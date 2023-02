08/02/2023 - 08:30

Sortie du groupe familial Ansel du capital de DMS Group

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris - FR0012202497 - ALDMS), spécialiste français reconnu de l'imagerie médicale, annonce la signature d'un protocole d'accord avec le groupe familial Ansel, dont Mr. Jean-Paul Ansel, ancien dirigeant de DMS Group, pour l'acquisition de l'intégralité de la participation de ce dernier au capital de DMS Group.

En vertu de ce protocole d'accord, DMS Group a convenu d'échanger 2 077 539 actions DMS Group détenues par le groupe familial Ansel, représentant 12,89% de son capital, contre 46 536 395 actions Hybrigenics détenues par DMS Group, représentant 17,00% du capital d'Hybrigenics. Cette opération n'entraîne aucun décaissement financier par DMS Group.

A l'issue de l'opération, le groupe familial Ansel ne détiendra plus aucune action DMS Group.

Le groupe familial Ansel détiendra 17,00% du capital d'Hybrigenics, DMS Group conservant pour sa part une participation résiduelle de 24,77%.

Parallèlement, les parties annoncent la conclusion d'un pacte d'actionnaires au sein de la société Hybrigenics visant à organiser sa gouvernance. Hybrigenics et son Président Mr. Jean-Paul Ansel se sont engagés à valoriser au mieux les actifs de la société Hybrigenics, dans la continuité du protocole d'accord signé en octobre 2022.

Il a également été convenu entre les parties que la créance en compte-courant détenue par DMS Group à l'égard d'Hybrigenics, d'un montant de 2,2 M€ au jour de la signature du protocole d'accord, sera remboursée de manière échelonnée.

Samuel Sancerni, Président - Directeur général de DMS Group, déclare :

« Conformément au plan stratégique Imaging 2027, cet accord, qui bénéficie aux deux sociétés, permet à DMS Group de poursuivre et d'accélérer son recentrage sur sa division imagerie, afin de bâtir une medtech européenne indépendante de premier plan, tout en valorisant au mieux sa participation dans Hybrigenics, sans aucune dilution pour les actionnaires des deux sociétés. Hybrigenics va poursuivre le déploiement de sa stratégie visant à devenir un acteur incontournable dans la chaîne de valeur des traitements thérapeutiques au service des acteurs de l'industrie pharmaceutique et de la biotechnologie. »

A propos de DMS Group

DMS Group est un spécialiste français et acteur reconnu de l'imagerie médicale, avec des solutions haut de gamme d'imagerie dédiée à la radiologie digitale et à l'ostéodensitométrie à travers sa division DMS Imaging.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Group se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS).

Plus d'informations sur www.dms.com.

