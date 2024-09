Communiqué de la société DELTA PLUS GROUP du 02/09/2024 - Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2024

02/09/2024 - 18:00

DELTA PLUS GROUP

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.679.354 €

SIEGE SOCIAL : APT (VAUCLUSE), ZAC LA PEYROLIERE

334 631 868 RCS AVIGNON

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION

DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2024

La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public son rapport financier semestriel au 30 juin 2024.

Le rapport financier semestriel 2024 peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse https://www.deltaplus.eu/fr/investors dans la rubrique « Résultats ».

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

