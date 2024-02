Communiqué de la société DELTA PLUS GROUP du 08/02/2024

08/02/2024 - 18:00

Chiffre d'affaires de 420,6M€ en 2023 en croissance de +0,1% par rapport à 2022

Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), ont progressé de +0,1% (+0,4M€) sur l'année 2023 et atteignent 420,6 millions d'Euros.

Le Groupe a enregistré en 2023 une croissance organique positive de +14%, dans la lignée des précédentes publications. Hors impact lié à l'hyperinflation en Argentine, la croissance organique s'élève à +1,9% en 2023 (+7,9M€).

Le Groupe a également bénéficié d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration de Drypro (Mexique), société intégrée dans le périmètre du Groupe au 1er juillet 2022.

L'effet de périmètre positif (+0,9%) représente un impact de +3,6M€ sur le chiffre d'affaires.

En revanche, les effets de change négatifs ont continué à peser sur le chiffre d'affaires 2023 (-14,7%). Hors impact Peso Argentin (expliqué plus bas), ils s'élèvent à -11,2M€ en 2023, soit un impact de -2,7% sur la variation du chiffre d'affaires. Il est à noter le poids important de la dépréciation du RMB Chinois par rapport à l'Euro, qui contribue à elle seule à un effet de change négatif de -4,1M€.

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2023 2022 Evolution

2023/2022 Evolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe 420,6 420,2 +0,1% +14,0% 1er trimestre 107,3 99,2 +8,2% +10,6% 2ème trimestre 105,7 105,7 0,0% +7,6% 3ème trimestre 99,3 102,5 -3,1% +9,2% 4ème trimestre 108,3 112,8 -4,0% +27,2% Chiffre d'affaires Europe 210,0 216,0 -2,8% -2,9% 1er trimestre 54,3 54,2 +0,1% +0,4% 2ème trimestre 51,0 53,2 -4,0% -4,2% 3ème trimestre 46,2 48,0 -3,7% -4,0% 4ème trimestre 58,5 60,6 -3,5% -3,9% Chiffre d'affaires Hors Europe 210,6 204,2 +3,1% +31,8% 1er trimestre 53,0 45,0 +17,9% +22,9% 2ème trimestre 54,7 52,5 +4,1% +19,6% 3ème trimestre 53,1 54,5 -2,6% +20,8% 4ème trimestre 49,8 52,2 -4,6% +63,3%

(1) Sur l'année 2023, l'effet périmètre s'élève à +0,9% (+3,6M€) et l'effet de change s'élève à -14,7% (-61,9M€)

Impact de la situation économique en Argentine sur le chiffre d'affaires consolidé 2023

Les évènements qui ont impacté de façon significative l'économie argentine en 2023 ont eu un impact sur la présentation du chiffre d'affaires du Groupe dans le tableau précédent.

En effet, l'accélération de l'inflation dans le pays au cours de l'année a eu pour conséquence une forte augmentation du chiffre d'affaires exprimé en Pesos argentins réalisé par le Groupe. Cet impact positif sur la croissance organique est estimé à plus de 50M€ en 2023.

A l'inverse, la forte dévaluation de la devise argentine par rapport à l'Euro en 2023 a généré un impact de change négatif de -50,7M€ sur l'année.

Il est également à noter que suite à la forte dévaluation du peso argentin de plus de 50% intervenue le 13 décembre 2023, Delta Plus Group a réactualisé le calcul de la contribution de sa filiale argentine, Eslingar, en Euros, au chiffre d'affaires consolidé 2023.

Le Groupe appliquant depuis plusieurs années, en conformité avec le référentiel IFRS, la norme IAS 29 « Hyperinflation » à ses activités en Argentine, il convertit dans ses comptes consolidés l'ensemble du compte de résultat de sa filiale (après application de l'indice IPC) au taux de conversion Peso argentin / Euro de clôture au 31 décembre, et non, comme il est d'usage pour les monnaies non soumises à l'hyperinflation, au taux de conversion moyen de l'année.

Du fait de la forte dévaluation du Peso argentin en toute fin d'année 2023, la prévision de contribution de la filiale argentine au chiffre d'affaires consolidé du Groupe a été mécaniquement réduite, passant de 5,5% du chiffre d'affaires consolidé (22,7M€) à 3,5% (14,5M€).

Cet ajustement technique de 8,2M€ a été intégralement constaté sur le 4ème trimestre 2023.

Afin de donner une meilleure visibilité sur le chiffre d'affaires consolidé 2023 retraité de ces impacts liés à la situation en Argentine, le tableau ci-dessous présente l'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires 2023 du Groupe :

En retraitant les effets de change négatif liés à la dévaluation du Peso Argentin afin de les intégrer dans la croissance organique du chiffre d'affaires réalisé en Argentine. Il peut en effet être considéré que cet effet de change trouve sa contrepartie positive dans l'impact de l'hyperinflation.

Ainsi, (50,7)M€ d'effet de change négatif sont déduits des 51,4M€ de croissance organique réalisé en Argentine en 2023.

En imputant a posteriori les 8,2M€ d'ajustements de Décembre 2023 liés à l'ajustement IAS29 décrit plus haut sur les quatre trimestres de l'exercice 2023, à savoir : Un retraitement négatif de -2,3M€ sur le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 Un retraitement négatif de -2,5M€ sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023 Un retraitement négatif de -1,7M€ sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 Un retraitement négatif de -1,7M€ sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2023 en remplacement de l'impact négatif de -8,2M€.



Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2023 2022 Evolution

2023/2022 Evolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe 420,6 420,2 +0,1% +1,9% 1er trimestre 105,0 99,2 +5,8% +3,5% 2ème trimestre 103,1 105,7 -2,4% -1,3% 3ème trimestre 97,6 102,5 -4,7% +0,1% 4ème trimestre 114,8 112,8 +1,8% +5,0% Chiffre d'affaires Europe 210,0 216,0 -2,8% -2,9% 1er trimestre 54,3 54,2 +0,1% +0,4% 2ème trimestre 51,0 53,2 -4,0% -4,2% 3ème trimestre 46,2 48,0 -3,7% -4,0% 4ème trimestre 58,5 60,6 -3,5% -3,9% Chiffre d'affaires Hors Europe 210,6 204,2 +3,1% +7,0% 1er trimestre 50,7 45,0 +12,7% +7,3% 2ème trimestre 52,1 52,5 -0,8% +1,7% 3ème trimestre 51,4 54,5 -5,7% +3,7% 4ème trimestre 56,3 52,2 +7,9% +15,5%

(2) Sur l'année 2023, l'effet périmètre s'élève à +0,9% (+3,6M€) et l'effet de change s'élève à -2,7% (-11,2M€)

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé ainsi retraitée ressort à +1,9%. L'effet de périmètre s'élève à +0,9% (+3,6M€) et l'effet de change retraité à -2,7% (-11,2M€).

Europe

En Europe, le chiffre d'affaires de l'année 2023 (210,0M€) est en repli de -2,8% par rapport à 2022 (-6,0M€).

L'effet de change (+0,2M€) est très légèrement positif, concentré sur l'évolution de la parité entre Euro et le Zloty Polonais. Aucun effet périmètre n'est à constater sur cette zone en 2023.

Les bonnes performances enregistrées dans les pays du sud de l'Europe ont été éclipsées par une baisse conjoncturelle d'activité en France et dans les principaux pays de l'est de l'Europe.

Hors Europe

Le chiffre d'affaires réalisé Hors Europe sur l'année 2023 s'élève à 210,6M€, en augmentation de +6,4M€ (+3,1%) par rapport à 2022.

L'effet de périmètre lié à l'intégration de Drypro (Mexique) s'élève à 3,6M€, soit une contribution de +1,8% à la croissance de la zone Hors Europe.

Les fluctuations de l'Euro par rapport à la plupart des autres devises (hors Argentine) ont encore été très marquées sur l'année. Le Groupe enregistre ainsi sur l'année un effet de change défavorable de -11,5M€ sur le chiffre d'affaires réalisé Hors Europe (-5,6%) dont -4,1M€ concentrés sur le RMB chinois.

Retraitée des effets et change et de périmètre, la croissance organique du chiffre d'affaires est de +7,0% (+14,3M€) en 2023.

La dynamique est notamment positive dans les zones Moyen-Orient et Asie-Pacifique tout au long de l'année.

Perspectives 2024

Maintenir une croissance organique positive du chiffre d'affaires en 2024

Confirmer le retour sur le niveau de rentabilité opérationnelle pré-Covid

Renforcer la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Delta Plus Group a démontré depuis 2020 sa capacité à limiter les conséquences des crises successives qui ont marqué les trois dernières années, et à poursuivre dans le même temps une politique volontariste d'acquisitions, confirmant ces dernières années sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe a pu enregistrer en 2023 une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires et atteindre un nouveau record en dépit d'impacts de change pénalisants. La croissance organique retraitée de l'effet de change négatif généré par la dépréciation du Peso Argentin par rapport à l'Euro et de +1,9%.

Le Groupe confirme pour 2024 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique toujours très incertain.

Aucun effet périmètre n'est à ce stade anticipé sur l'exercice 2024 malgré la volonté du Groupe de poursuivre sa politique d'investissement dans la croissance externe.

Sur le plan de la rentabilité, l'année 2023 est restée marquée par des évènements qui font peser des incertitudes à court terme : guerre en Ukraine et au Proche-Orient, persistance de tensions inflationnistes, incertitudes sur l'évolution des cours des principales devises mondiales.

Dans ce contexte, le Groupe continue de mettre en place toutes les mesures destinées à limiter l'impact de ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle avec l'ambition d'un retour sur des niveaux de la période ayant précédé la crise du Covid-19 (résultat opérationnel courant de 13,7% en 2019).

Les résultats du premier semestre 2023 (résultat opérationnel courant de 13,3%) ont permis de confirmer cet objectif.

En outre, le Groupe ambitionne de conserver une structure financière solide lui permettant d'assurer le financement de son développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de renforcement géographique.

Prochaine publication : Résultats annuels 2023

Mardi 2 avril 2024, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

GLOSSAIRE

Définition de la croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants

La croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que les effets de périmètre (impact des acquisitions et des cessions).

Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente.

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités entrantes (acquisitions) consiste :

Pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours

Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités sortantes (cessions) consiste :