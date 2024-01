Communiqué de la société DELTA PLUS GROUP du 15/01/2024

Secteur ICB : 40204020 - Habillement et accessoires

15/01/2024 - 18:00

Impact de la dévaluation du peso argentin sur le chiffre d'affaires consolidé 2023

Suite à la forte dévaluation du peso argentin de plus de 50% intervenue le 13 décembre 2023, et à la publication le 12 janvier 2024 de l'indice des prix à la consommation argentin (IPC) du mois de décembre 2023, Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), a réactualisé le calcul de la contribution de sa filiale argentine, Eslingar, en Euros, au chiffre d'affaires consolidé 2023.

Le Groupe appliquant depuis plusieurs années, en conformité avec le référentiel IFRS, la norme IAS 29 « Hyperinflation » à ses activités en Argentine, il convertit dans ses comptes consolidés l'ensemble du compte de résultat de sa filiale (après application de l'indice IPC) au taux de conversion Peso argentin / Euro de clôture au 31 décembre, et non, comme il est d'usage pour les monnaies non soumises à l'hyperinflation, au taux de conversion moyen de l'année.

Du fait de la forte dévaluation du Peso argentin en toute fin d'année 2023, la prévision de contribution de la filiale argentine au chiffre d'affaires consolidé du Groupe est mécaniquement réduite, passant de 5,5% du chiffre d'affaires consolidé (environ 23M€) à 3,5% (environ 15M€).

Cet ajustement technique devrait conduire le Groupe à publier le 8 février 2024 un chiffre d'affaires consolidé 2023 stable par rapport à celui de 2022, alors que la progression affichée au 30 septembre 2023 sur les 9 premiers mois de l'année s'élevait à +1,6%.

Les perspectives affichées à l'occasion du dernier communiqué du 6 novembre 2023 concernant l'amélioration de la rentabilité opérationnelle courante et le renforcement de la structure du bilan du Groupe en 2023 restent inchangées.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2023

Jeudi 8 février 2024, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT