Secteur ICB : 40204020 - Habillement et accessoires

(Euronext Paris - Compartiment C)

29/04/2021 - 08:30

La société annonce que son document d'enregistrement universel 2020 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 avril 2021 sous le numéro D.21-0380.

Ce document est disponible selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il peut notamment être consulté sur le site internet de Delta Plus Group à l'adresse www.deltaplusgroup.com dans la rubrique « Investisseurs – Actualités financières/Informations réglementées » ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

Jeudi 6 mai 2021 après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

