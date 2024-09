09/09/2024 - 17:45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 9 septembre 2024

MARGE OPERATIONNELLE COURANTE SOLIDE AU 1ER SEMESTRE 2024

Résultats du 1er semestre 2024

Marge opérationnelle courante de 5,2 % du chiffre d'affaires

Génération d'un free cash-flow positif

Mise en œuvre de la feuille de route « IMPULSE 2026 »

Optimisation de l'activité de systèmes de protection (PS) - Automobile

Rationalisation de l'activité de tubes pour les transferts de fluides (FTT) - Automobile

Accélération sur le marché industriel

Objectifs 2026

Chiffre d'affaires de l'ordre de 430 M€

Marge opérationnelle courante supérieure à 7,5 %

Levier d'endettement inférieur à 2,25x

Gérald Streit, Président Directeur Général de Delfingen déclare : « Sur des marchés en profonde transformation, notamment avec l'électrification des usages, notre métier de câbleur est au cœur des mutations structurelles. Après avoir triplé de taille en 10 ans et avoir réalisé une croissance de 90 % sur les 3 dernières années, il est aujourd'hui temps de faire une pause pour mieux cibler la valeur en privilégiant les activités les plus contributives et réenclencher un cycle de croissance qualitative. Dans cette perspective, nous avons décidé de rationaliser l'activité d'assemblage dans les transferts de fluides, activité moins stratégique et historiquement déficitaire. Par ailleurs, en parallèle de l'optimisation de nos positions de leadership mondial dans les systèmes de protection des câblages, nous allons accélérer notre développement sur le marché industriel, qui offre de solides opportunités de conquête pour mieux équilibrer la répartition de nos activités et devenir plus résilient dans des environnements plus volatils. Cette réorientation est une nouvelle illustration de la capacité du Groupe à s'adapter constamment pour privilégier les activités où son savoir-faire et sa notoriété font la différence et ainsi afficher dès 2026 un profil de rentabilité parmi les meilleurs du secteur. »

DELFINGEN INDUSTRY (DELFINGEN), leader mondial dans les solutions de protection des câblages pour les marchés de l'automobile et de l'industrie, publie ses résultats semestriels 2024. Les comptes semestriels, qui ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes, ont été arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 6 septembre 2024. Le rapport financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société.

S1 2023 S1 2024 Δ Rappel

S2 2023 Chiffre d'affaires 233,9 224,7 -3,9% 222,8 EBITDA 25,4 22,8 -8,3% 23,6 % du CA 10,9 % 10,1 % -0,7 pt 10,6 % Résultat opérationnel courant 16,0 11,7 -26,9% 12,1 % du CA 6,8 % 5,2 % -1,6 pt 5,4 % Charges non courantes (1,6) (10,3) na (2,7) Résultat opérationnel 14,4 1,4 -90,2 % 9,4 Résultat financier (4,4) (4,5) na (5,2) Impôt (3,0) (2,4) na (4,2) RNPG 7,0 (5,6) na (0,1) % du CA 3,0 % (2,5 %) na na

Une activité semestrielle impactée par le ralentissement et le retard de démarrage de certaines plateformes électriques aux US et en Allemagne

Au 1er semestre 2024, DELFINGEN enregistre un chiffre d'affaires de 224,7 M€, en baisse de 3,9% par rapport au 1er semestre 2023. À périmètre constant, hors acquisitions réalisées début avril 2023 des sociétés REIKU GmbH en Allemagne et AHN Chem Co. Ldt en Corée, et en neutralisant l'effet des taux de change €/$ à fin juin 2024, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 5,6 %.

Cette évolution des ventes doit s'apprécier au regard de plusieurs facteurs :

Une base de comparaison défavorable, le Groupe ayant enregistré une activité record au 1 er semestre 2023 avec une croissance de +13,8 % à périmètre et taux de change constants ;

semestre 2023 avec une croissance de +13,8 % à périmètre et taux de change constants ; Un ralentissement et un retard de démarrage de certaines plateformes électriques aux US et en Allemagne.

Sur le marché Industrie, les ventes semestrielles ressortent à 37,6 M€, en hausse de +3,7 %, bénéficiant de la contribution de l'acquisition de REIKU. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en repli de 5,4 %. L'effet des taux de change à fin juin est négatif de 0,5 M€ principalement du fait de la parité (€/$).

Mise en œuvre de la feuille de route « IMPULSE 2026 »

Dans un environnement en constante évolution tant au niveau économique, réglementaire que géopolitique, DELFINGEN a défini une nouvelle feuille de route pour orienter et structurer le développement de l'entreprise et de ses performances financières. Elle s'articule autour de trois axes principaux (optimisation, rationalisation et accélération) pour mobiliser efficacement les ressources du Groupe, s'adapter aux défis de ses marchés et en saisir toutes les opportunités.

Ces efforts porteront leurs fruits dès 2025, inscrivant le Groupe dans un nouveau cycle de croissance qualitative tant au niveau opérationnel que financier.

Axe 1 : optimisation des positions de leadership dans l'activité de systèmes de protection (PS)- Automobile

Avec 41 implantations dans le monde réparties dans 21 pays sur 4 continents, DELFINGEN est un leader mondial dans les solutions de protection des câblages pour le marché de l'automobile. Ancré localement partout dans le monde, DELFINGEN offre à ses clients proximité, agilité et réactivité. Seul acteur à proposer à la fois des solutions de protection par des tubes plastiques et des gaines textiles, DELFINGEN dispose de la gamme la plus large du marché, avec des produits et services « best-in-class », lui conférant un statut de Preferred Reliable Supplier auprès de ses clients, principaux câbleurs mondiaux.

Dans un marché Automobile en pleine mutation, DELFINGEN continue de s'adapter pour répondre aux enjeux de la filière (électrification, concurrence chinoise, pression tarifaire, décarbonation). Pour y parvenir, DELFINGEN met en œuvre les actions suivantes :

Concentration de ses activités d'Europe de l'Est en Roumanie et fermeture du site slovaque ;

Lancement de l'activité textile en Chine ;

Montée en puissance de l'activité textile au Mexique et au Honduras ;

Plan d'amélioration de l'efficience et de la performance opérationnelle sur quelques usines cibles.

Axe 2 : rationalisation des activités de tubes pour les transferts de fluides (FTT) - Automobile

DELFINGEN a décidé de restructurer sa business unit (BU) de tubes pour les transferts de fluides (FTT), dont la sous-performance dégrade significativement les résultats du Groupe.

Cette BU réalise aujourd'hui une part importante de son chiffre d'affaires (90 %) avec des sous-ensembles dédiés aux moteurs thermiques comportant de nombreuses opérations d'assemblage manuel. La BU sera recentrée sur l'extrusion de tubes techniques (annelés, multicouches, matériaux composites, ...). Cette restructuration a commencé sur le deuxième semestre 2024 et se poursuivra sur le premier semestre 2025, pour se traduire en année pleine par :

L'arrêt de contrats client non contributifs, représentant une baisse du chiffre d'affaires consolidé de 25 M€ ;

Une réduction des effectifs de 450 personnes ;

L'amélioration de la marge opérationnelle de plus de 3 M€ ;

La réduction du BFR de 4 M€ ;

Une diminution de l'enveloppe annuelle d'investissements de 2 M€.

Les coûts liés à cette restructuration sont de l'ordre de 9,0 M€ (dont 4,5 M€ en impact trésorerie), incluant des charges de personnel, des coûts commerciaux, des coûts de fermeture d'usine et des dépréciations d'actifs. Ces coûts sont provisionnés en charges non récurrentes dans les états financiers au 30 juin 2024.

Axe 3 : accélération sur le marché industriel

Pour saisir les opportunités et accélérer sur les marchés porteurs de la robotique, des énergies renouvelables, du ferroviaire et des machines agricoles, DELFINGEN s'appuiera sur :

Le déploiement de sa plateforme de marques : DROSSBACH, SCHLEMMER, REIKU ;

La densification de son réseau de distribution ;

Un nouveau hub logistique de dernière génération en Allemagne.

Des résultats semestriels 2024 qui intègrent une provision liée à la restructuration des activités FTT

La marge brute s'améliore de 1,5 point et s'établit à 114,4 M€ soit 50,9 % du chiffre d'affaires (115,6 M€ au 30 juin 2023). Cette amélioration s'explique essentiellement par un impact favorable de l'évolution du prix d'achat des matières premières.

Malgré l'amélioration de la marge brute, le résultat opérationnel courant s'établit à 11,7 M€ au premier semestre 2024, en repli de -27 % par rapport au premier semestre de 2023, pénalisé principalement par la relative faiblesse de l'activité, conjuguée à la hausse des charges de personnels (+1,7 point entre juin 2023 et juin 2024).

La marge opérationnelle courante reste solide, ressortant à 5,2 % du chiffre d'affaires, en baisse de 1,6 point par rapport au premier semestre 2023, mais stable en séquentiel par rapport au deuxième semestre 2023.

Le résultat opérationnel s'élève à 1,4 M€, intégrant principalement une provision de 9 M€ liée au plan de restructuration de l'activité de tubes pour les transferts de fluides.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -4,6 M€, (dont 4,5 M€ liés aux coûts de l'endettement financier net et 0,3 M€ de variation négative au titre du résultat de change) et d'une charge d'impôt de 2,4 M€, le résultat net part du Groupe s'établit à -5,6 M€, contre 7,0 M€ au S1 2023.

Une structure financière robuste pour mettre en œuvre la feuille de route du Groupe

Le bilan présente un total de 395,1 M€ au 30 juin 2024, en hausse de 2 % par rapport au 31 décembre 2023, et des capitaux propres part du groupe de 140,7 M€ en progression de 1 %.

La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt est de 23,0 M€ soit 10,2 % du chiffre d'affaires.

DELFINGEN a généré un free cash-flow de 4,5 M€ (2 % du chiffre d'affaires), et un cash-flow net de 0,3 M€. Le besoin en fonds de roulement a diminué de 1,5 M€ entre le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2024, sous l'impact, notamment, de la réduction des stocks.

L'endettement financier net ressort ainsi à 145,8 M€ au 30 juin 2024 (contre 147,4 M€ au 31 décembre 2023 et 151,5 M€ au 30 juin 2023), intégrant une variation de -2,4 M€ liée à de la dette IFRS 16. A périmètre constant et hors IFRS 16, l'endettement financier net ressort à 119,8 M€, en augmentation de 0,8 M€ par rapport au 31 décembre 2023 et en diminution de 3,9 M€ par rapport au 30 juin 2023.

Le gearing (dette nette/capitaux propres) hors IFRS 16 est de 84,8 % au 30 juin 2024 contre 80,5 % au 31 décembre 2023, les capitaux propres étant impactés négativement par la provision pour restructuration. Le leverage ratio (dette nette/EBITDA) hors IFRS 16 est de 3,11 contre 2,85 au 31 décembre 2023, malgré des flux de trésorerie positifs générés sur la période.

Le Groupe dispose au 30 juin 2024 d'une trésorerie brute de 27,6 M€ (21 M€ au 31 décembre 2023 et 19 M€ au 30 juin 2023).

Perspectives

La feuille de route IMPULSE 2026 ouvre un nouveau chapitre pour DELFINGEN qui entend, par sa mise en œuvre, engager un cycle de croissance qualitative en priorisant la valeur aux volumes, atteindre une rentabilité parmi les meilleures du secteur et devenir plus résilient pour mieux faire face aux cycles économiques. Dans ce cadre, DELFINGEN s'est fixé comme objectifs à l'horizon 2026 :

Un chiffre d'affaires de l'ordre de 430 M€, après arrêt de plus de 25 M€ de contrats commerciaux FTT ;

Une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5%, avec un effet attendu du plan de restructuration FTT de +1,2 pt, un gain d'efficience opérationnelle de +1 pt, un plan d'économie et de simplification sur les services support de 5 M€ annuel et ce, malgré un contexte toujours inflationniste sur les salaires ;

Un levier d'endettement inférieur à 2,25x, suite à l'amélioration de la rentabilité, une réduction ciblée du plan d'investissement de 5 M€ en 2025 et 2026, et le gain de BFR sur les activités arrêtées de FTT.

Prochain rendez-vous :

4 novembre 2024 : publication du chiffre d'affaires du 3è trimestre 2024 (après clôture de la Bourse).

A propos de DELFINGEN (www.delfingen.com)

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages à destination des marchés automobile et industrie (robotique, énergies renouvelables, ferroviaire, agriculture, …).

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 4 000 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques pour l'automobile et l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Benjamin LEHARI

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0) 1 56 88 11 25 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 29

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.