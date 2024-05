13/05/2024 - 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 13 mai 2024

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024

Ventes en repli après un 1er trimestre 2023 record

Retour à une dynamique de croissance en avril

DELFINGEN INDUSTRY (DELFINGEN), équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des câblages pour les marchés de la mobilité et de l'industrie, publie son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024.

en millions d'€

non audités T1 2023 T1 2024 Variation Variation

organique [1] Mobilité 99,6 94,1 -5,5 % -5,8 % Industriel 16,9 19,5 +15,5 % -3,2 % Total chiffre d'affaires 116,5 113,6 -2,5 % -5,4 %

Au premier trimestre 2024, DELFINGEN a réalisé un chiffre d'affaires de 113,6 M€, en baisse de 5,4%. Cette évolution s'entend hors effet périmètre de +3,8 % lié aux acquisitions réalisées début avril 2023 des sociétés REIKU GmbH en Allemagne et AHN Chem Co. Ldt en Corée et hors effet des taux de change €/$ à fin mars 2024, négatif à hauteur de -0,9 %.

Ce repli des ventes doit être apprécié au regard d'une base de comparaison défavorable, le Groupe ayant en effet enregistré une activité record au 1er trimestre 2023 en croissance de +14%.

Les ventes issues du marché Mobilité s'élèvent à 94,1 M€, en baisse de -5,5 % (-5,8% à périmètre et taux de change constants). Après un ralentissement de l'activité en novembre et décembre 2023, lié aux mouvements de grève de l'UAW[2], les ventes de janvier et février ont été soutenues. Bien qu'étant restée solide à des niveaux proches des 2 mois précédents, l'activité du mois de mars 2024 est ressortie en baisse, en comparaison d'un mois de mars 2023 exceptionnel. L'activité Textile enregistre un chiffre d'affaires de 18,8 M€ (-4%).

Sur le marché Industriel, les ventes ressortent à 19,5 M€, en hausse de +15,5% bénéficiant de la contribution de l'acquisition de REIKU. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en repli de 3,2%.

Analyse du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique

en millions d'€

non audités T1 2023 T1 2024 Variation Variation

organique[3] Europe - Afrique 55,4 56,0 +1,0% -4,8% Amériques 47,4 43,6 -8,1% -7,0% Asie 13,7 14,1 +2,6% -2,2% Total chiffre d'affaires 116,5 113,6 -2,5% -5,4%

Retour à une dynamique de croissance en avril

Le Groupe souligne que son chiffre d'affaires ressort pour le mois d'avril de nouveau en croissance soutenue. Toutes les régions et l'essentiel des activités du Groupe sont en progression.

DELFINGEN rappelle qu'il entend, d'une part, consolider ses positions commerciales dans le domaine de la mobilité et, d'autre part, poursuivre sa diversification dans le domaine des applications industrielles.

Après une forte croissance qui a permis au Groupe de multiplier son chiffre d'affaires par trois au cours de ces dernières années, DELFINGEN continuera à affirmer son leadership tout en visant une amélioration de sa performance opérationnelle et une réduction de son endettement grâce à un cash-flow net positif et une gestion stricte de ses investissements.

Prochain rendez-vous :

29 juillet 2024 : publication du chiffre d'affaires semestriel 2024 (après clôture de la bourse)

A propos de DELFINGEN (www.delfingen.com)

DELFINGEN est un équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, sur les marchés de la mobilité et de l'industrie.

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 4 200 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des nouveaux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain : électrification, connectivité, conduite autonome, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Benjamin LEHARI

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0) 1 56 88 11 25 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 29

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.

[1] A périmètre et taux de change constants

[2] United Auto Workers (UAW) est l'un des plus importants syndicats de travailleurs aux États-Unis

[3] A périmètre et taux de change constants