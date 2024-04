02/04/2024 - 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 2 avril 2024

Résultats annuels 2023

Chiffre d'affaires de 456,7 M€, en croissance de +9,5 %

Progression de +33,6 % du résultat opérationnel courant

Appréciation de la marge opérationnelle courante à 6,2 % du chiffre d'affaires

Proposition d'un dividende en hausse, à 1,15 € par action au titre de l'exercice 2023

Delfingen (Euronext Paris, ISIN code : FR0000054132), équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des câblages pour les marchés de la mobilité et de l'industrie, publie ses résultats annuels 2023.

2022 2023 VAR Chiffre d'affaires 417,1 456,7 +9,5 % EBITDA 40,0 49,0 +22,5 % % du CA 9,6 % 10,7 % +1,1 pt Résultat opérationnel courant 21,1 28,1 +33,6 % % du CA 5,0 % 6,2 % +1,2 pt Résultat opérationnel 17,7 23,8 +34,5 % Résultat financier (3,6) (9,6) na Impôts (5,9) (7,2) na RNPG 8,1 6,9 -14,8 % % du CA 2,0 % 1,5 % -0,5 pt

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 29 mars 2024.

Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d'établissement.

Croissance de +9,5 % du chiffre d'affaires en 2023

En 2023, le chiffre d'affaires s'élève à 456,7 M€, en croissance de +9,5 % (+9,6 % à périmètre et taux de change constants). L'effet de change compte pour -2,3 % lié principalement à l'évolution défavorable de la parité €/$ sur l'exercice, compensé par un effet périmètre de +2,1%.

L'activité Mobilité enregistre un chiffre d'affaires de 386,9 M€ (85 % du chiffre d'affaires), en croissance de +8,3 % (+10,3 % à périmètre et taux de change constants), en surperformance de 70 points de base par rapport au marché automobile mondial .

Avec un chiffre d'affaires de 80,0 M€, en croissance de +22,6 %, après une hausse de 42,0 % en 2022, l'activité Textile confirme son potentiel de croissance au sein du marché Mobilité. Pour capitaliser sur ce potentiel, DELFINGEN a inauguré en fin d'année l'extension de ses usines au Mexique et au Honduras lui permettant d'accroître sa capacité de production de gaines textiles.

Les ventes issues du marché Industriel s'élèvent à 69,8 M€ (15 % du chiffre d'affaires), en croissance de +16,4 % (+5,4 % à périmètre et taux de change constants), intégrant REIKU, société allemande acquise en avril 2023 . DELFINGEN entend capitaliser sur l'automatisation et la robotisation dans le domaine des applications industrielles, l'un des axes prioritaires de diversification du Groupe.

Progression de +33,6 % du résultat opérationnel courant et atteinte d'une marge opérationnelle courante de 6,2% du chiffre d'affaires

Bénéficiant de la croissance de l'activité, conjuguée à une bonne maîtrise des coûts (matières, transport, énergie, …) et malgré les tensions sur la masse salariale, le résultat opérationnel courant progresse de +33,6 % à 28,1 M€.

La marge opérationnelle courante (MOC) ressort à 6,2 % du chiffre d'affaires, supérieure à l'objectif révisé d'environ 6 % communiqué lors de la publication du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2023, progressant de 1,2 points par rapport à 2022.

Après comptabilisation de charges opérationnelles non courantes pour un montant de 4,3 M€ liées aux coûts des croissances externes et aux efforts de réorganisation, le résultat opérationnel s'élève à 23,8 M€, en hausse de +34,5 %.

Après un résultat financier de -9,6 M€, (dont 8 M€ liés aux coûts de l'endettement financier net et 1,4 M€ de variation négative au titre du résultat de change), et charge d'impôt de 7,2 M€ (avec un taux effectif d'imposition de 50,8 % contre 41,7 % en 2022), le résultat net part du groupe s'établit à 6,9 M€, en baisse de 14,8 %.

Génération de cash et désendettement sur le périmètre courant

Le bilan présente un total de 386,4 M€ au 31 décembre 2023, en hausse de 10 % par rapport au 31 décembre 2022, et des capitaux propres part du groupe de 146,6 M€ en progression de 1 %.

DELFINGEN a généré un free cash-flow de 23,4 M€ (5,1 % du chiffre d'affaires), et un cash-flow net de 13,7 M€ (3,1 % du chiffre d'affaires). Le besoin en fonds de roulement a diminué de 15,4 M€ entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022, sous l'impact, notamment, de la réduction des stocks.

L'endettement financier net ressort ainsi à 147,4 M€ au 31 décembre 2023 (contre 128,3 M€ à fin 2022), intégrant une variation de -2,7 M€ liée à de la dette IFRS 16 et de +35,9 M€ liés aux acquisitions. A périmètre constant, hors dettes liées aux acquisitions des sociétés REIKU et Ahn Chem, et avant retraitement IFRS, l'endettement financier net ressort à 83,1 M€, en diminution de 14,2 M€ par rapport au 31 décembre 2022.

Le levier d'endettement, post-acquisitions, augmente avec un gearing (dette nette/capitaux propres) de 100 % au 31 décembre 2023 contre 88 % au 31 décembre 2022. En revanche, le leverage ratio (dette nette/EBITDA) diminue en s'établissant à 3,01x contre 3,20x au 31 décembre 2022, sous l'effet des flux de trésorerie positifs générés sur la période.

Proposition d'un dividende en hausse à 1,15 €/ action au titre de l'exercice 2023

Le Conseil d'administration de DELFINGEN Industry proposera à l'Assemblée générale du 14 juin 2024 le versement d'un dividende de 1,15 € par action au titre de l'exercice 2023, en hausse de +80 % par rapport à l'exercice précédent, témoignant de la confiance du management dans les fondamentaux du Groupe.

Perspectives 2024

Selon les estimations de l'étude de S&P Global Mobility de février 2024, la production automobile mondiale devrait être stable en 2024 pour se maintenir à 90 millions de véhicules produits dans le monde.

Fort de ses positions stratégiques mondiales dans la protection des câblages, DELFINGEN entend, d'une part, consolider ses positions commerciales dans le domaine de la mobilité et, d'autre part, poursuivre sa diversification dans le domaine des applications industrielles.

Après une forte croissance qui a permis au Groupe de multiplier son chiffre d'affaires par trois au cours de ces dernières années, DELFINGEN continuera à affirmer son leadership tout en visant une amélioration de sa performance opérationnelle et une réduction de son endettement grâce à un cash-flow net positif et une gestion stricte de ses investissements.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du T1 2024, le 13 mai 2024 (après clôture de bourse)

A propos de DELFINGEN (www.delfingen.com)

DELFINGEN est un équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des câblages pour les marchés de la mobilité et de l'industrie.

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 4 000 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 42 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des nouveaux enjeux de la mobilité : électrification, connectivité, conduite autonome, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.

Source: S&P Global Mobility automotive production – Mise à jour février 2024

Voir communiqué de presse du 3 avril 2023

Voir communiqué de presse du 5 février 2024