30/11/2023 - 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 30 novembre 2023

EthiFinance ESG Ratings décerne la médaille de bronze à DELFINGEN pour sa performance ESG en 2022

Notation ESG de 57/100 au titre de 2022, en amélioration de +6 points

+9 points au-dessus de son benchmark sectoriel

DELFINGEN INDUSTRY (DELFINGEN), équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, a été mis à l'honneur par Ethifinance pour sa bonne performance ESG en 2022 et obtient la médaille de bronze. La Société a reçu une note de 57/100 en nette amélioration par rapport à 2021 (+6 points), figurant à la 23ème place sur 100 sociétés évaluées dans son secteur (consommation discrétionnaire) et à la 72ème place sur 337 sociétés évaluées dans sa catégorie de chiffre d'affaires (entre 150 et 500 millions d'euros).

A cette occasion, Gérald Streit, Président-Directeur Général de DELFINGEN déclare : « Je suis très fier de cette distinction qui met en valeur notre politique éthique et responsable. Entreprise familiale, DELFINGEN conjugue au quotidien recherche de la performance, pérennité de ses activités, limitation des impacts environnementaux et profond respect des personnes. DELFINGEN s'engage pour une mobilité durable et plus responsable. »

EthiFinance ESG Ratings, agence de notation extra-financière du groupe EthiFinance, évalue les entreprises selon un référentiel d'environ 140 critères répartis en 4 piliers : Environnement, Social, Gouvernance et Parties Prenantes Externes.

DELFINGEN a également reçu deux autres notations qui témoignent de sa volonté d'intégrer l'ensemble des enjeux liés à l'ESG dans sa politique de gestion :

la médaille de bronze décernée par Ecovadis, qui évalue la performance Développement Durable des fournisseurs pour le compte des donneurs d'ordre ;

la note C obtenue de CDP (Carbon Disclosure Project), pour son action contre le changement climatique, obtenue à l'issue de la première participation du Groupe à ce classement. CDP est une organisation à but non lucratif qui évalue au niveau mondial les actions menées par les entreprises en faveur du climat.

Prochain rendez-vous :

5 février 2024 : publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2023

A propos de DELFINGEN (www.delfingen.com)

DELFINGEN est un équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, sur les marchés de la mobilité et de l'industrie.

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 4 000 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 42 implantations dans 22 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des nouveaux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain : électrification, connectivité, conduite autonome, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe Clerc

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 ACTIFIN

Relations investisseurs

Alexandre Commerot

acommerot@actifin.fr

T. +33 (0) 1 56 88 11 18 ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle Dray

idray@actifin.fr

T. +33 (0)1 56 88 11 29

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.