08/09/2023 - 17:40

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 08 septembre 2023

Delfingen enregistre une marge opérationnelle courante de 6,8 % au premier semestre 2023 et réhausse son objectif annuel

Forte croissance du chiffre d'affaires de +15 %

Hausse du résultat opérationnel courant de +46 %

Appréciation de la marge opérationnelle courante de 140 points de base à 6,8 %

Doublement du résultat net part du groupe

Perspectives 2023

Réaffirmation de l'objectif de chiffre d'affaires de 465 M€ (revu à la hausse en mai 2023)

Révision à la hausse de l'objectif de marge opérationnelle courante à 6,5 %

Delfingen (Euronext Paris, ISIN : FR0000054132), équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, publie ses résultats du premier semestre 2023.

S1 2023 S1 2022 VAR Chiffre d'affaires 233,9 203,9 +14,7 % EBITDA 25,4 21,4 +18,7 % % du CA 10,9 % 10,5 % +0,4 pt Résultat opérationnel courant 16,0 11,0 +45,5 % % du CA 6,8 % 5,4 % +1,4 pt Résultat opérationnel 14,4 8,2 +75,6 % RNPG 7,0 3,3 x2,1 % du CA 3,0 % 1,6 % +1,4 pt

Gérald Streit, Président et Directeur Général de Delfingen déclare à cette occasion :

« Nous sommes très satisfaits des excellentes performances que le Groupe affiche ce semestre. Je tiens sincèrement à remercier l'ensemble des équipes pour leur engagement et leur mobilisation sans faille au cours de ce semestre. Avec une croissance de l'activité à deux chiffres, nous continuons de surperformer notre marché mondial de référence de l'automobile, fort de nos positions stratégiques auprès des principaux câbleurs mondiaux. Ce semestre aura été également marqué par les acquisitions de REIKU et AHN Chem, nous permettant de nous renforcer en Allemagne et en Corée du Sud et d'accélérer notre diversification sur le marché industriel à fort potentiel. Enfin, dans ce contexte de forte croissance, la maîtrise de nos coûts de production dans un environnement inflationniste s'est traduite par une nette amélioration de notre rentabilité. Cela nous conduit, après avoir déjà révisé à la hausse en mai notre objectif annuel de chiffre d'affaires à 465 M€, à rehausser celui de la marge opérationnelle courante, désormais attendue à 6,5% pour 2023 ».

Forte croissance du chiffre d'affaires de +15% au premier semestre 2023

Delfingen enregistre au premier semestre 2023 une croissance du chiffre d'affaires de +14,7 % (+13,8 % à taux de change et périmètre constants) à 233,9 M€, intégrant la contribution au deuxième trimestre des sociétés REIKU GmbH et AHN Chem Co. Ldt, à hauteur de 3,9 M€, dont les acquisitions ont été réalisées début avril. Le Groupe a bénéficié de la croissance de ses deux marchés Mobilité et Industriel sur l'ensemble des régions où il est implanté.

Les ventes issues du marché Mobilité (84 % du chiffre d'affaires du semestre) s'élèvent à 197,6 M€, en hausse de +13,0 % (+13,8 % à périmètre et taux de change constants). L'activité de gaines textiles, l'un des principaux relais de croissance du Groupe, confirme son potentiel en enregistrant un chiffre d'affaires de 39,8 M€, en croissance de +37 %. Cette performance permet à Delfingen de passer d'une position de n°3 à n°2 dans les applications textiles pour la mobilité au niveau mondial.

Les ventes issues du marché Industriel (16 % du chiffre d'affaires du semestre), l'un des axes prioritaires de développement du Groupe, s'élèvent à 36,3 M€, en hausse de +25,1 % (+14,1 % à périmètre et taux de change constants).

Appréciation de la marge opérationnelle courante à 6,8 %

Sous l'effet conjugué de la croissance de l'activité, de la maîtrise des coûts de transport et de l'énergie, de l'amélioration de sa performance opérationnelle et ce malgré les fortes augmentations salariales pour compenser les effets de l'inflation, le résultat opérationnel courant progresse de +45,5 %, à 16,0 M€, au premier semestre 2023, permettant d'afficher une marge opérationnelle courante de 6,8 %, contre 5,4 % au premier semestre 2022.

Après comptabilisation de coûts non récurrents, à hauteur de 1,5 M€, majoritairement liés aux coûts d'acquisition et d'allocation du prix d'achat des sociétés REIKU et AHN Chem, le résultat opérationnel s'établit à 14,4 M€ en hausse de +75,6 %.

Le résultat financier enregistre une charge financière de 4,4 M€, dont 3,3 M€ liés aux coûts de l'endettement financier net et 1,1 M€ de résultats de change. La charge d'impôt de 3 M€ intègre un taux effectif d'imposition de 29,7 % contre 54 % au 30 juin 2022.

Ainsi, le résultat net part du groupe est multiplié par 2, s'établissant à 7,0 M€, représentant une marge nette de 3 % du chiffre d'affaires.

Une structure financière solide

Le bilan présente un total de 398,8 M€ au 30 juin 2023, en hausse de +13 % par rapport au 31 décembre 2022. Les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 149,7 M€ en progression de +3 %.

L'endettement financier net ressort à 151,5 M€ au 30 juin 2023, contre 128,3 M€ au 31 décembre 2022, (dont 28,7 M€ liés à la dette IFRS 16). Hors dettes liées aux acquisitions des sociétés REIKU et Ahn Chem, et avant retraitement IFRS, l'endettement financier net aurait été de 86,9 M€, en diminution de 10,3 M€ par rapport au 31 décembre 2022.

La forte croissance de l'activité permet à Delfingen de générer sur la période un free cash-flow de 17,7 M€, multiplié par 4,1 par rapport au premier semestre 2022 et de diminuer son besoin en fonds de roulement de 10,1 M€ entre le 31 décembre 2022 et le 30 juin 2023.

Le levier d'endettement, intégrant les acquisitions, augmente avec un gearing (dette nette/capitaux propres) de 100,7 % contre 88 % au 31 décembre 2022, et par contre le leverage ratio (dette nette/EBITDA) est de 3,14 contre 3,20 au 31 décembre 2022.

Par ailleurs, le pool bancaire renouvelle sa confiance au groupe Delfingen avec son accord sur la nouvelle convention de crédit, qui permet de prolonger le dispositif de financement en place jusqu'en 2027 tout en l'adaptant à la nouvelle dimension et aux enjeux stratégiques du groupe. Cette nouvelle convention confirme les moyens dont dispose Delfingen pour financer ses investissements, son besoin en fonds de roulement et ses éventuelles opportunités d'acquisition. Sous réserve de la finalisation de la documentation juridique, la nouvelle convention de crédit prendra effet au 1er octobre 2023.

Perspectives 2023 : Révision à la hausse de l'objectif de marge opérationnelle courante à 6,5 %

Après avoir relevé son objectif annuel de chiffre d'affaires en mai dernier de 450 M€ à 465 M€, Delfingen, fort de ces bons résultats du premier semestre, réhausse également son objectif de marge opérationnelle courante pour l'année 2023 à 6,5 %, contre 6,0 % initialement annoncé.

Au-delà de la rentabilité, et après avoir atteint en avance la majeure partie des priorités stratégiques fixées pour 2023[1], Delfingen portera son effort sur le désendettement de la structure, désormais que les acquisitions stratégiques qu'il visait en Corée du Sud et en Allemagne ont été réalisées et sont en cours d'intégration.

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2023

Le rapport financier semestriel 2023 a été déposé ce jour auprès de l'Autorité des marchés financiers et est consultable sur le site de la société à l'adresse suivante : https://delfingen.com/publications-financieres.

Prochain rendez-vous

Vendredi 3 novembre 2023 : publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023

A propos de Delfingen (www.delfingen.com)

Delfingen est un équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, sur les marchés de la mobilité et de l'industrie.

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 4 000 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 42 implantations dans 22 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des nouveaux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain : électrification, connectivité, conduite autonome, sécurité et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe Clerc

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T : +33 (0)1 81 70 37 00 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Lucie Morlot

lucie.morlot@actifin.fr

T. +33 (0)1 56 88 11 14 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle Dray

idray@actifin.fr

T. +33 (0)1 56 88 11 29

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de Delfingen estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Delfingen, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.

[1] Communiqué de presse du 31 mars 2023