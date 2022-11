04/11/2022 - 17:45

Chiffre d'affaires publié en hausse de 28% au 3ème trimestre et de 12% les 9 premiers mois de 2022

Révision à la hausse de l'anticipation de chiffre d'affaires 2022 à 410-415 M€.

Ventes

Ventes consolidées du 3ème trimestre

En M€ T3 2022* T3 2021 Publié Organique Effet change Changement périmètre Chiffre d'affaires 110,0 85,7 28,3 % 20,3 % 9,7 % -1,6 % Mobilité ** 93,3 72,9 28,2 % 20,9 % 9,2 % -1,9 % Industriel *** 16,7 12,9 29,2 % 16,6 % 12,6 % _

Ventes consolidées à fin septembre

En M€ T3 2022* T3 2021 Publié Organique Effet change Changement périmètre Chiffre d'affaires 313,9 279,5 12,3 % 8,5 % 6,4 % -2,6 % Mobilité ** 266,3 235,2 13,2 % 8,4 % 6,1 % -1,3 % Industriel *** 47,6 44,3 7,6 % 9,6 % 8,1 % -10,1 %

*non audité

** périmètre 2022 : cession du site russe en mai 2022

*** périmètre 2021 : cession de l'activité sangles et ceintures techniques au 30 juin 2021

**** Source : S&P Global Mobility septembre 2022

Marché Mobilité : croissance organique de 8,4 % à fin septembre 2022

Par activité :

Au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants est en hausse de 20,9 % (+28,2 % en données publiées) sur un marché en hausse de 28,8 %.

A fin septembre 2022, le chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants est en hausse de 8,4 % (+13,2 % en données publiées) sur un marché en hausse de 8,3 %. La production automobile européenne est en baisse de 2,7 % et représente moins de 20 % de la production automobile mondiale, alors que Delfingen y réalise près de 50 % de son activité Mobilité.

L'effet des taux de change à fin septembre est positif de 14,4 M€ principalement du fait de la parité (€/$).

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 :

En M€ 2022* 2021 Publié Organique Effet change Systèmes de protection 74,3 58,4 27,3 % 18,8 % 8,6 % Transfert de fluides 16,6 12,1 37,1 % 24,6 % 12,5 % Autres 2,4 2,4 3,2 % -4,5 % 7,7 % TOTAL Mobilité 93,3 72,9 28,2 % 20,9 % 9,2 %

Chiffre d'affaires cumulé à fin septembre 2022 :

En M€ 2022* 2021 Publié Organique Effet change Systèmes de protection 210,7 191,5 10,0 % 4,4 % 5,6 % Transfert de fluides 47,9 36,5 31,2 % 22,3 % 8,9 % Autres 7,7 7,2 6,7 % 0,8 % 5,8 % TOTAL Mobilité 266,3 235,2 13,2 % 8,4 % 6,1 %

Par région :

En M€ 2022* 2021 Publié Organique Effet change Evolution du Marché Automobile **** Performance vs Organique (en pts) Amériques 99,7 73,0 36,7% 21,4% 15,2% 24,9% -3,5 Europe - Afrique 132,0 136,5 -3,2% -1,3% 0,3% -2,7% 1,4 Asie 34,6 25,8 34,1% 22,8% 11,3% 10,5% 12,3 TOTAL Mobilité 266,3 235,2 13,2% 8,4% 6,1% 8,3% 0,1

Par trimestre :

En M€ 2022* 2021 Publié Organique Effet change Changement périmètre T1 87,7 84,7 3,5 % 0,3 % 3,2 % 0,0 % T2 85,3 77,6 9,8 % 5,5 % 6,5 % -2,1 % T3 93,4 72,9 28,2 % 20,9 % 9,2 % -1,9 %

Marché Industriel

Les ventes du Marché Industriel sont en hausse de 9,6 % à taux de change et périmètre constants (7,6 % en données publiées), avec un impact négatif (-10,1 %) du changement de périmètre suite à la cession de l'activité "Sangles et ceintures techniques" en juin 2021.

A noter la bonne dynamique des ventes de l'activité "Isolation électrique et thermique" (+18,5 % à taux de change constants) et de Drossbach (+7,6 % à taux de change constants).

L'effet des taux de change à fin septembre est positif de 3,6 M€ du fait de la parité (€/$).

Perspectives

La situation mondiale des marchés reste très perturbée (guerre en Ukraine, approvisionnement de la chaîne logistique, prix des matières premières et de l'énergie).

Selon les estimations de S&P Global Mobility publiées en septembre 2022, la croissance de la production automobile mondiale serait de +5 % en 2022.

DELFINGEN reste très prudent sur les anticipations de marché. Toutefois, compte tenu de son positionnement stratégique dans les solutions de protection des câblages électriques des véhicules, de son leadership et de sa présence mondiale, DELFINGEN anticipe un chiffre d'affaires de l'ordre de 410-415 m€ et un taux de marge opérationnelle de 5% pour l'année 2022.

DELFINGEN s'adapte à ces conditions économiques perturbées tout en saisissant les opportunités de croissance liées à la transformation du marché vers une mobilité plus propre et responsable.

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.

