DELFINGEN s'adapte aux conditions économiques difficiles et capte les opportunités de croissance du marché

Chiffre d'affaires publié de 363 M€, en hausse de 50,1 %

Surperformance du marché automobile de 12,2 pts

Croissance de 25% de l'activité “Systèmes de protection”

Belle performance du marché “Industriel” à +29 %

Poursuite attendue de la croissance en 2022, malgré le contexte

Au 31 décembre 2021

Chiffre d'affaires Résultat opérationnel courant Capitaux Propres part du Groupe Résultat net part du Groupe Flux de trésorerie généré par l'activité 363,0 M€

+50,1 %

(11,5 % en croissance organique) 6,6 % des ventes

(soit 24,1 M€) +17,7 %

(soit 138,1 M€) 16,1 M€

(soit 4,4 % des ventes) 26,5 M€

L'année 2021 a été marquée par deux impacts majeurs :

le marché automobile a été ralenti par la crise des semi-conducteurs, et le nombre de véhicules effectivement produits est moindre par rapport aux prévisions (74,1 M de véhicules produits contre 81,5 M en prévision).

l'ensemble des matières premières a connu une forte hausse sur l'ensemble de l'exercice, avec des impacts allant jusqu'à +110% selon les matières et les régions.

A la lumière de ces facteurs, DELFINGEN a, une nouvelle fois, démontré sa capacité d'adaptation à ces conditions économiques extrêmes. Par sa robustesse et l'agilité de ses équipes, DELFINGEN a mis en œuvre les éléments lui permettant de surperformer le marché automobile en saisissant les opportunités. DELFINGEN poursuit ainsi son plan de marche en accélérant sa croissance sur un marché automobile porté par la transition vers les motorisations hybrides et électriques.

Dans ce contexte, DELFINGEN réalise une performance financière remarquable avec un résultat opérationnel courant de 6,6 % de ses ventes et l'amélioration de son ratio d'endettement rapporté à l'EBITDA.

En millions d'euros 2021 2020 Chiffre d'affaires 363,0 241,9 Ebitda

% du chiffre d'affaires 44,9

12,4 % 37,6

15,6 % Résultat opérationnel courant

% du chiffre d'affaires 24,1

6,6 % 22,3

9,2 % Résultat opérationnel non courant 0,1 31,5 Résultat opérationnel 24,2 53,8 Résultat net part du Groupe

% du chiffre d'affaires 16,1

4,4 % 45,3

18,7 % Flux de trésorerie généré par l'activité 26,5 14,5 Endettement financier net 103,9 103,7 Capitaux propres part du Groupe 138,1 117,3

Ventes

(cf. communiqué de presse du 4 février 2022)

Sur l'année 2021, DELFINGEN affiche une surperformance de 12,2 points par rapport au marché automobile, principalement dans les régions Amériques et Asie.

Le chiffre d'affaires progresse de 50 % en données publiées (11,5 % à périmètre et taux de change constants). L'effet des taux de change sur les ventes est de -5,8 M€ (ou -2,4 % du total des ventes).

Marché Automobile

A fin décembre 2021, et ce malgré plusieurs arrêts de production constatés chez la plupart de nos clients du fait de ruptures d'approvisionnement en semi-conducteurs, le chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants est en hausse de 14,7 % (+12,3 % en données publiées) sur un marché en hausse de 2,5 %. L'effet des taux de change cumulés à fin décembre est négatif de -4,6 M€ principalement du fait de la parité (€/$).

L'activité “Protection des réseaux embarqués” qui représente 78 % des ventes du marché automobile affiche une hausse de 23 % en données publiées (25 % à périmètre et taux de change constants).

L'activité “Transfert de fluides” sous-performe le marché du fait d'une surexposition à un client dont les ventes ont été particulièrement impactées par la crise des semi-conducteurs.

Toutes les régions ont connu une augmentation des ventes, principalement l'Asie (+35,5 % à périmètre et taux de change constants / +33,8 % en données publiées) et les Amériques (+17,6 % à périmètre et taux de change constants / +13,2 % en données publiées).

Marché Industriel

Les ventes du Marché Industriel sont en hausse de 29,6 % à taux de change et périmètre constants (+14 % en données publiées).

A taux de change constant :

les ventes de Drossbach North America progressent de 32,8 % (+28,1 % en données publiées) ;

l'activité "Isolation électrique et thermique" progresse de 37,8 % (+33,8 % en données publiées) ;

l'activité "Sangles et ceintures techniques" est en baisse de -41,5 % suite à la cession de cette activité au 30 juin 2021.

Schlemmer

Les ventes du périmètre Schlemmer, intégrées à 100 % à compter du 1er janvier 2021, s'élèvent à 131,6 M€ à fin décembre 2021, représentant 36 % du total du chiffre d'affaires du Groupe. Le niveau d'activité est supérieur à celui escompté au moment de l'acquisition.

Résultats

DELFINGEN Industry affiche un résultat opérationnel courant de 24,1 M€, soit 6,6 % du chiffre d'affaires (9,2 % en 2020).

Cette performance est le reflet :

de la continuité des résultats historiques de DELFINGEN ;

de la rapidité d'adaptation de la structure de coûts face au ralentissement de l'activité au 2ème semestre ;

de l'engagement sans faille des collaborateurs afin de mettre en œuvre d'une manière agile la stratégie du Groupe dans un marché troublé par les conditions d'approvisionnement.

Le résultat opérationnel non courant de 0,1 M€ est constitué essentiellement de :

un produit de 2,6 M€ concernant la transformation du prêt en subvention, aux US, dans le cadre du plan de soutien aux entreprises « Paycheck Protection Program », mis en place par le gouvernement américain en 2020. La décision d'abandon de la créance par l'état américain étant intervenue sur le 1er semestre de 2021, le produit a été constaté en produits non courants ;

un produit de 0,4 M€ suite à l'acquisition des titres de la société Schlemmer Middle East en janvier 2021. Compte tenu de la différence entre le prix payé et la valeur des actifs et passifs transférés, cette opération a généré un profit non récurrent.

une perte, sans impact trésorerie, de 2,6 M€ liée à l'opération de cession de l'activité “Sangles et ceintures techniques” (ex-MBG) au 30 juin 2021.

Le résultat financier est de -2,9 M€ à comparer à -4,3 M€ en 2020, incluant des intérêts de la dette financière à hauteur de 3,7 M€ et des gains de change pour 0,5 M€.

Le taux d'impôt effectif est de 23,2 % à comparer à 8,4 % en 2020. Cette variation s'explique par le caractère non imposable du profit non courant de l'acquisition du périmètre Europe/Afrique de Schlemmer en 2020.

Le résultat net part du Groupe ressort ainsi à 16,1 M€, soit 4,4 % des ventes.

Cash Flow et structure financière

Les capitaux propres part du Groupe sont au 31 décembre 2021 de 138,1 M€ à comparer à 117,3 M€ au 31 décembre 2020, du fait d'un résultat net de 16,1 M€, de la distribution de dividendes sur l'exercice pour 1,0 M€ et d'un impact positif des écarts de conversion pour 6,3 M€.

L'endettement financier net ressort à 103,9 M€ (71,5 M€ hors IFRS 16) au 31 décembre 2021, contre 103,7 M€ (77,1 M€ hors IFRS 16) au 31 décembre 2020 soit une variation de 0,2 M€ provenant principalement de :

EBITDA : 44,9 M€ (-)

Variation du besoin en fonds de roulement : 13,3 M€ (+)

Investissements nets : 14,1 M€ (+)

Charges financières nettes : 3,7 M€ (+)

Impôts sur les bénéfices : 4,2 M€ (+)

Dividendes versés : 1,0 M€ (+)

Variation dette IFRS 16 : 5,8 M€ (+)

Le ratio Dette Financière Nette / EBITDA est de 2,3 (1,8 hors IFRS 16), le ratio Dette Financière Nette sur capitaux propres est de 74,8 % (51,4 % hors IFRS 16).

Lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 3 juin 2022, le Conseil d'administration proposera une distribution de dividendes à hauteur de 3,0 M€, reflétant ainsi la confiance de DELFINGEN dans ses perspectives, tout en préservant sa situation de trésorerie.

Perspectives

La plupart des câbleurs automobiles sont présents en Ukraine, pour une production qui représente 7% du total des câblages importés dans l'Union Européenne.

Les constructeurs allemands sont particulièrement impactés par les ruptures d'approvisionnement et sont amenés à procéder à des fermetures temporaires de leurs usines.

Les câbleurs lancent des programmes de relocalisation notamment vers l'Afrique du Nord, mais ce processus devrait prendre plusieurs mois. Les équipementiers hors câbleurs sont relativement peu exposés.

Enfin le marché automobile Russe représente de l'ordre de 2% des ventes et de la production automobile mondiale à environ 1,5 m d'unités.

Du fait des impacts attendus du conflit Russie-Ukraine, notamment en termes de risque d'approvisionnement de certaines matières premières, les prévisions de croissance de la production automobile mondiale ont été revues à la baisse à +6% contre +9% antérieurement (source IHS mars 2022).

Pour mémoire, l'activité de système de protection des câblages représente les ? de l'activité de DELFINGEN dont 50% est réalisée en Europe - Afrique avec des usines en Allemagne, Roumanie mais aussi Maroc, Tunisie, Portugal et France.

DELFINGEN, compte tenu de sa présence mondiale et de son leadership dans la protection des réseaux électriques embarqués anticipe une croissance de ses ventes supérieure à celle du marché de 2 à 3 pts.

Suspension de l'activité de DELFINGEN en Russie

Par ailleurs, DELFINGEN a annoncé le 25 mars la suspension de ses activités en Russie opérées dans son usine de Nizhny Novgorod.

Ce site a intégré le groupe DELFINGEN le 1er septembre 2020 suite au rachat de Schlemmer. Il compte 60 collaborateurs avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 6 M€ pour l'exercice 2021, soit environ 1,6 % du chiffre d'affaires global du groupe.

Une charge d'ajustement non-cash serait enregistrée au moment des résultats du premier semestre 2022 correspondant à la contribution de l'entité Russe aux capitaux propres du Groupe. Celle-ci s'élevait à 2,4 M€ au 31 décembre 2021.

