Chiffre d'affaires publié de 279,5 M€ sur les 9 premiers mois de 2021, en hausse de 84,9 %

Surperformance du marché automobile de +14,2 pts au T3 et de +19,8 pts à fin septembre dans un contexte de marché très difficile

Forte croissance de l'activité “Systèmes de protection” à fin septembre et bonne résistance au T3

Ventes

Ventes consolidées du 3ème trimestre

En M€ T3 2021* T3 2020 Publié Organique Effet change Changement périmètre Chiffre d'affaires 85,8 67,1 27,8 % -5,4 % -0,6 % 33,8 % Automobile 46,5 49,0 -5,2 % -5,3 % 0,1 % - Industriel 9,0** 8,8 2,4 % 21,6 % -0,1 % -19,1 % Schlemmer 30,3 9,3*** 225,3 % -13,5 % -4,7 % 243,5 %

Ventes consolidées à fin septembre

En M€ T3 2021* T3 2020 Publié Organique Effet change Changement périmètre Chiffre d'affaires 279,5 151,1 84,9 % 26,5 % -5,2 % 63,7 % Automobile 143,8 115,5 24,5 % 29,5 % -5,0 % - Industriel 31,8 26,3 20,8 % 33,5 % -6,3 % -6,3 %** Schlemmer 103,9 9,3*** 1015,4 % -13,5 % -4,7 % 1033,6 %

*non audité

** périmètre 2021 : cession de l'activité sangles et ceintures techniques au 30 juin 2021

*** périmètre 2020 : acquisition du Lot 1 (Allemagne, Roumanie, Russie, Espagne) de Schlemmer au 1er septembre 2020 et acquisition du lot 2 (Italie, Maroc, Tunisie) de Schlemmer au 31 décembre 2020.

Marché Automobile : croissance organique de 29,5 %

Par activité :

A fin septembre 2021, le chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants est en hausse de 29,5 % (+24,5 % en données publiées) sur un marché en hausse de 9,7 %. L'effet des taux de change à fin septembre est négatif de -5,8 M€ principalement du fait de la parité (€/$).

Au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants est en baisse de 5,3 % (-5,2 % en données publiées) sur un marché en baisse de 19,5 %, pénalisé par les ruptures d'approvisionnement en semi-conducteurs ayant généré le ralentissement voire l'arrêt de nombreuses usines constructeurs.

Chiffre d'affaires cumulé à fin septembre 2021 :

En M€ 2021 2020 Publié Organique Effet change Systèmes de protection 111,7 82,0 36,2% 41,3 % -5,2 % Transfert de fluides 24,8 24,1 3,1 % 8,5 % -5,5 % Fixation pour garnitures d'intérieur 4,7 2,7 77,5 % 87,3 % -9,8 % Services logistique et assemblage 2,5 6,7 -62,3 % -62,3 %* 0 %

*Cession de l'activité du site de Tanger en décembre 2020.

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 :

En M€ 2021 2020 Publié Organique Effet change Systèmes de protection 35,5 34,5 2,7 % 2,3 % 0,4 % Transfert de fluides 8,6 10,9 -20,6 % -19,9 % -0,7 % Fixation pour garnitures d'intérieur 1,7 1,2 48,9 % 50,3 % -1,4 % Services logistique et assemblage 0,6 2,5 -74,3 % -74,4 %* 0,1 %

*Cession de l'activité du site de Tanger en décembre 2020.

Par région :

Toutes les régions surperforment le marché automobile, particulièrement les Amériques et l'Asie :

En M€ 2021 2020 Publié Organique Effet change Evolution du Marché Automobile * Surperformance Amériques 73,0 58,9 23,9 % 32,1 % -8,2 % 9,9 % + 22,2 pts Europe - Afrique 45,9 40,0 15,0 % 15,2 % -0,3 % 6,9 % + 8,3 pts Asie 24,9 16,6 49,7 % 54,9 % -5,2 % 10,7 % + 44,2 pts

*Source : IHS octobre 2021

Par trimestre :

En M€ 2021 2020 Publié Organique Effet change T1 51,2 48,2 6,3 % 13,2 % -6,9 % T2 46,1 18,3 152,6 % 165,9 % -13,3 % T3 46,5 49,0 -5,2 % -5,3 % 0,1 %

Marché Industriel

Les ventes du Marché Industriel sont en hausse de 33,5 % à taux de change constants (+20,8 % en données publiées).

A taux de change constants :

- Les ventes de Drossbach North America progressent de 45 % (+36 % en données publiées) ;

- L'activité "Isolation électrique et thermique" progresse de 40 % (+32 % en données publiées) ;

- L'activité "Sangles et ceintures techniques" est en baisse de -26 % suite à la cession de cette activité au 30 juin 2021.

L'effet des taux de change sur les ventes à fin septembre est défavorable de -1,7 M€.

Schlemmer

Les ventes du périmètre Schlemmer, intégrées à 100 % à compter du 1er janvier 2021, s'élèvent à 103,9 M€ à fin septembre, représentant 37 % du total du chiffre d'affaires du groupe.

Le niveau d'activité est supérieur à celui escompté au moment de l'acquisition.

Perspectives

Dans un contexte de marché toujours aussi instable (variabilité de la demande, pénurie de matières et composants, envolée des prix d'achats, difficultés logistiques, …), DELFINGEN met tout en œuvre pour adapter le pilotage de ses opérations et de sa structure de coûts et ainsi renforcer son leadership de partenaire privilégié de ses clients en offrant un service et une qualité unique.

Par ailleurs, DELFINGEN fait évoluer son offre de produits et de services pour répondre aux enjeux de transformation de l'industrie automobile vers une mobilité propre et durable.

Compte tenu de cette situation de marché, DELINGEN revoit à la baisse ses objectifs 2021 avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 345 M€ et une marge opérationnelle de 5 %.

