29/07/2024 - 18:30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

29 juillet 2024





Un 1er semestre 2024 charnière pour l'avenir de DBT

Arrêt du financement par Obligations Convertibles dilutives remplacées par une augmentation de capital de près de 8 M€ réalisée en mars 2024

Poursuite de la montée en puissance de la vente de recharges pour R3 : 0,5 M€ (+179%) et développement d'un modèle récurrent de revenus

Ralentissement temporaire de la trajectoire de croissance au 1er semestre (-8%) en raison de l'insuffisance de financements disponibles avant l'opération de levée de fonds du premier trimestre



Brebières, 29 juillet 2024 – 18h30 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, publie son chiffre d'affaires semestriel pour l'exercice 2024 à 5,3M€, en baisse ponctuelle de 8% par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette décroissance d'activité s'explique essentiellement par le manque de financements disponibles avant l'augmentation de capital. Cette opération a permis de mettre fin aux financements par OCEANE tout en mettant à disposition les moyens nécessaires au groupe pour financer son développement. Dès l'opération achevée, DBT a pu reprendre son cycle d'approvisionnement auprès de ses partenaires, relancer les projets de sites R3 et mettre en production les bornes.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 s'analyse comme suit :

Chiffre d'Affaires en K€(1) S1 2024 S1 2023 Variation CA Groupe DBT 5 336 5 770 -8% dont : CA CEV 4 302 4 874 -12% CA ING

CA R3 550

483 723

173 -24%

+179%

Données consolidées et non auditées



Progression de l'activité R3

R3 a poursuivi l'expansion de son réseau en ouvrant de nouveaux sites depuis le début de l'année. Le parc en service s'élève aujourd'hui à 65 contre 55 au 31 décembre 2023. La montée en puissance des sites génère des revenus récurrents liés à la vente d'électricité. Le CA R3 s'établit à 0,5 M€ au 1er semestre 2024, soit une multiplication par 2,8 par rapport à la même période de l'exercice précédent.

DBT CEV affiche au 1er semestre 2024 un chiffre d'affaires de 4,3 M€, en repli de 12%. Comme indiqué précédemment, l'activité a été freinée par l'insuffisance de financements disponibles avant l'augmentation de capital. Dès le 2ème trimestre 2024, DBT CEV a pu relancer son cycle de fabrication afin de servir son important carnet de commandes.

De son côté, l'activité historique DBT Ingénierie est en baisse de 24% à 0,6 M€, en l'absence de nouveaux contrats majeurs sur la période.



Rebond prévue de la croissance au 2nd semestre

Bénéficiant désormais des financements nécessaires pour délivrer l'ensemble du portefeuille de commandes en carnet, le groupe table sur une inversion de tendance favorable pour son activité pour le reste de l'exercice avec un retour à la croissance au S2 2024.

DBT confirme ainsi l'ouverture de plus de 40 nouvelles stations R3 en 2024 avec l'objectif des 100 sites opérationnels en fin d'année, conformément au plan de déploiement annoncé lors de l'augmentation de capital.

DBT anticipe également une accélération des ventes après les premiers succès commerciaux de sa nouvelle gamme de bornes Milestone®, permettant à l'activité CEV de repartir à la hausse au 2nd semestre 2024. Le carnet de commandes s'établit à un niveau solide de 4,5 M€ au 30 juin 2024.

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Après un 1er trimestre de transition, qui a été consacré à la levée de fonds nécessaire à la poursuite de notre développement, la tendance d'activité est de nouveau bien orientée depuis le mois d'avril. Nous continuons d'ouvrir des sites R3 sur le territoire national, ce qui va nous assurer un socle de revenus récurrents pour les années à venir. En parallèle, nous répondons avec notre nouvelle gamme de bornes Milestone® à de nombreux appels d'offres pour équiper le territoire en bornes de recharge rapide. »



À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

• Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 55 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de 350 stations fin 2026, puis 1000 fin 2030, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.



