La nouvelle gamme de bornes DBT retenue pour

déployer des stations de recharge ultra-rapide auprès du Syndicat Intercommunal d'Énergies du Maine & Loire

Inauguration du 1er site aujourd'hui à St-Léger-de-Linières (Angers)





Brebières, le 13 mai 2024, 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT) expert européen des solutions de recharges pour véhicules électriques, inaugure une première borne ultra rapide avec le Syndicat Intercommunal d'Energies du Maine & Loire (SIEML) dans le cadre du déploiement d'infrastructure de recharge sur son territoire.



Un nouveau succès pour la nouvelle gamme Milestone® 180kw

Le SIEML a pris commande de 3 bornes ultra-rapides afin de compléter le maillage de son territoire et de répondre aux différents besoins des utilisateurs en matière de diversité de types de recharge (lente, rapide et ultra-rapide). Les bornes du Groupe DBT, ultra-rapides permettront notamment de trouver un moyen adapté de se recharger aux poids-lourds, pour lesquels la réduction du temps d'immobilisation est un facteur-clé.

Le syndicat a pu bénéficier d'un co-financement sous forme de subvention de France Relance au titre de la « Transition énergétique et solutions innovantes ».

La sélection de la borne DBT se justifie par les qualités intrinsèques de la gamme Milestone®, en particulier pour ses variantes DC :

Taux de recyclabilité de 95% ;

Capacité à recharger à la fois les véhicules électriques légers que les poids lourds ;

Gestion intelligente de la puissance pour un impact minimum sur le réseau ;

Puissance élevée permettant de recharger en 24 minutes sur la plage 10-80% un véhicule de type Peugeot e-208

Le premier site installé a été inauguré le 13 mai à St Léger de Linières en présence notamment de Marie-Jo Hamard, vice-présidente du département du Maine-et-Loire, Jean-Marc Verchère, maire d'Angers, Franck Poquin, Maire de St-Léger, d'élus locaux et de représentants du SIEML. Deux autres stations ultra-rapides seront installées d'ici fin 2024.



Une commande qui confirme la stratégie de développement de DBT.

Avec 217 bornes toutes puissances confondues déployées à ce jour, le SIEML entend poursuivre activement et doubler le maillage de son territoire d'ici à 2026 afin de proposer un réseau qui ne souffre d'aucune zone blanche (1 borne tous les 20 km maximum). Pour 2024, le programme de travaux se concentrent prioritairement sur les trois communes les plus peuplées (Angers, Cholet et Saumur).

Le SIEML comme les autres syndicats d'énergies agissent concrètement pour la transition énergétique en pilotant les déploiements publics sur leurs territoires. A ce titre les syndicats sont des partenaires importants pour DBT dans le déploiement de son offre Milestone®. DBT est un acteur historique de la recharge publique en France. Avec le déploiement en Seine-et-Marne annoncé en Avril 2024, ce nouveau succès commercial vient confirmer la pertinence de la gamme Milestone sur le domaine public et donc les investissements réalisés depuis 2021.



Dans ce contexte, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Le choix des bornes Milestone® 180 par le SIEML est une reconnaissance du travail de nos équipes et des investissements importants réalisés pour développer notre nouvelle gamme de bornes ultra rapides. Les syndicats d'énergie jouent un rôle crucial dans le déploiement public des infrastructures de recharge et sont naturellement pour DBT des clients historiques. Ce déploiement confirme l'adéquation de notre nouvelle gamme Milestone® avec leurs exigences en termes de fonctionnalité et de fiabilité, ce dont nous nous félicitons. Nous sommes très fiers de concourir à la décarbonation de ce département tout en répondant aux objectifs d'efficacité opérationnelle des utilisateurs, notamment des routiers. La mobilité électrique que propose DBT repose sur une combinaison harmonieuse d'objectifs de transition énergétique durable et de réalisme économique. »



À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

• Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 55 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de 350 stations fin 2026, puis 1000 fin 2030, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique. Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.



