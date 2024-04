30/04/2024 - 18:05



Mise en œuvre du plan stratégique DBT

Poursuite du déploiement des sites R3 avec un objectif de près de 130 hubs opérationnels fin 2024

Reprise d'un cycle de croissance à 2 chiffres et amélioration sensible de la rentabilité opérationnelle en 2024

Confirmation des objectifs 2025 : franchir le cap des 25 M€ et un EBITDA à l'équilibre

Des résultats 2023 impactés par des éléments non récurrents

Chiffre d'affaires total en hausse de 8% portée par la mobilité électrique (+16%)

Accroissement des charges de production lié à la montée en puissance du réseau R3, à des frais ponctuels de restructuration et à des provisions sur stocks.

Résultat net en perte impacté par des charges exceptionnelles

Un 1er trimestre 2024 placé sous le signe de la transformation du groupe

Renforcement des fonds propres grâce au succès de l'augmentation de capital de près de 8 M€ et arrêt du recours au financement dilutif par OCEANE

Livraison des premières bornes de la nouvelle gamme Milestone®

Un réseau R3 étoffé avec 30 nouveaux sites



Brebières, vendredi 30 avril 2024 - Le groupe DBT (Euronext Growth?– ALDBT), expert européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, publie aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice 2023.

En K€ (1) 2022 2023 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 9 853 10 687 +8% PRODUCTION DE L'EXERCICE 14 340 14 781 +3% RESULTAT D'EXPLOITATION -5 968 -8 506 -43% RESULTAT NET -5 986 -9 196 -54%

Données auditées

Un exercice 2023 impacté par des charges non courantes élevées

En 2023, le groupe DBT affiche un chiffre d'affaires de 10,7 M€ portée par le succès de sa division DBT CEV, expert dans la conception, la fabrication et la maintenance de bornes de recharge électrique. Le CA bornes de recharge s'établit ainsi à 8,6 M€ en hausse de 16% par rapport à la même période de 2022. En parallèle, DBT a poursuivi le maillage du territoire avec son offre opérateur R3. À fin 2023, 55 sites sont désormais opérationnels dont 44 ouverts en 2023, sur les plus anciennes on remarque une amorce de fidélisation dans un contexte concurrentiel fort, Le chiffre d'affaires généré par la vente des prestations de recharge s'établit à 0,6 M€ en croissance de 15% sur un an. Enfin, le revenu provenant des activités historiques du groupe (CA Ingénierie) ressort à 1,5 M€ en baisse de 26%.

La production de l'exercice (14 781 K€ ; + 3%) inclut, outre la production vendue, essentiellement de la production immobilisée qui représente les investissements en démarrage sur les sites R3 ainsi que des frais de R&D capitalisés. Cette production immobilisée ressort en baisse en 2023 à 4 043 K€ contre 4 773 K€ en 2022 en raison notamment d'un ralentissement maitrisé du rythme de fabrication des hubs.

Les achats consommés croissent de 15% à 9 844 K€. Cette augmentation s'explique notamment par deux phénomènes cumulatifs : la croissance de l'activité et la hausse de 7% moyennes du prix des composants. Avec le renforcement des fonds propres du groupe et l'injection de trésorerie intervenue en mars dernier, DBT a aujourd'hui la capacité de mettre en œuvre une politique d'approvisionnements plus efficiente avec notamment des achats en volume autorisant de meilleures conditions de prix.

Les frais de personnel s'établissent à 5 502 K€, en progression de 22% par rapport à l'exercice précédent. Le surcoût s'explique essentiellement par des charges de restructuration liées à la réorganisation du groupe et des recrutements à des postes clés en phase avec la nouvelle gamme à déployer. Avec un effectif stabilisé à 85 personnes, DBT anticipe une masse salariale 2024 autour de 4 800 K€ en année pleine.

Les dotations aux amortissements et provisions s'établissent à 2 258 K€, en nette progression par rapport à 2022, en raison essentiellement de la montée en puissance de l'amortissement des immobilisations corporelles (équipements DBT et stations R3) et d'une dotation nette aux provisions sur stocks en augmentation d'environ 500 K€ relative à des anciennes générations de bornes.

Le résultat d'exploitation 2023 affiche une perte de 8 506 K€, en progression de 2 538 K€ par rapport à 2022, dont près de 40% lié à des éléments non récurrents.

Le résultat financier s'établit à -232 K€ principalement lié à des charges d'intérêt sur emprunt. Le résultat exceptionnel affiche -815 K€, impacté par une perte de 960 K€ sur autres titres immobilisés (BSA). Le résultat net ressort à – 9 196 K€, dont plus de 20% résultant de charges non courantes, ce qui fait ressortir un résultat net retraité à niveau comparable à celui de 2022.

Une structure financière renforcée depuis la fin de l'exercice

En 2023, pour accompagner sa croissance et financer les cycles longs de son modèle économique, DBT a poursuivi sa stratégie de financement hybride avec l'émission d'OCEANE au niveau de la maison mère et l'utilisation du véhicule de financement R3 Infra Invest avec le concours d'Amundi Transition Energétique et de la Banque des Territoires pour les projets R3. Au 31 décembre 2023, le montant des fonds propres et assimilés de DBT s'élève à 10 647 K€ contre 12 956 K€ au 31 décembre 2022, soit une diminution de 2 309 K€, sous l'effet conjugué d'augmentation de capital par conversion d'OCEANE et de l'impact de la perte nette 2023.

La dette financière s'établit à 6 719 K€ entièrement représentative des comptes courants d'Amundi Transition Energétique et de la Banque des Territoires et dont l'échéance se situe à 2042.

En mars 2024, preuve de la confiance des investisseurs dans son développement, DBT a procédé à une augmentation de capital de près de 8 M€, soit un produit net de trésorerie de

5,7 M€ compte-tenu d'une souscription par compensation de créances d'environ 1,5 M€ venant solder la dette d'OCEANE et des frais liés à l'émission. Cette levée de fonds permet de mettre fin au recours au financement par OCEANE, d'engager une réelle politique d'achats pour accompagner la croissance d'activité, de financer l'augmentation du BFR lié au développement attendu des ventes et de contribuer au financement du réseau R3. Le montant de la trésorerie disponible atteint 4,2 M€ à fin avril 2024.

Des perspectives 2024 encourageantes

Le groupe confirme la bonne orientation du marché de la recharge électrique et anticipe en 2024 un accroissement de sa part de marché grâce à sa nouvelle gamme de bornes Milestone® et à l'accélération du déploiement du réseau R3.

La gamme Milestone® confirme son bon positionnement avec les demandes du marché et a été retenue par plusieurs syndicats d'électrification dont le SDESM (Seine & Marne) et le SYDER (Vallée du Rhône). Des négociations sont en cours avec des opérateurs de bornes de recharge publiques.

L'activité R3 poursuit sa croissance. Au 1er trimestre 2024, les ventes de recharge s'élèvent à 235 K€, soit près de 40% du CA réalisé sur toute l'année 2023. Cette dynamique devrait se consolider au cours des prochains mois. Avec un parc de 55 sites déjà installés fin 2023, le réseau de bornes R3 devrait dépasser les 100 stations à fin 2024. A fin avril 2024, une trentaine de sites sont en cours de construction.

Le carnet de commandes ferme à fin mars 2024 s'établit à 4,8 M€, en ligne avec les perspectives annoncées pour 2025.

Compte-tenu de cette forte dynamique, DBT confirme l'objectif de franchir le cap des 25 M€ en 2025 et 50 M€ en 2028 de chiffre d'affaires porté par le développement de l'activité « opérateur » grâce à l'intensification du déploiement du réseau de stations disponibles et à la montée en puissance de leur taux d'utilisation. Par ailleurs, le groupe vise un retour à un EBITDA positif en 2025 et autour de 15% en 2028.

Fort de ces éléments, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« 2023 a été un exercice plein de challenges pour DBT. Après avoir passé plusieurs années à développer nos nouvelles offres, tant produits avec la nouvelle gamme Milestone® que services avec l'activité opérateur de R3, nous avons été confrontés en 2023 aux défis de la croissance. Nos cycles longs nous obligent à préfinancer de nombreux équipements et à supporter un niveau élevé de BFR avant de pouvoir en récolter les fruits. Pour y faire face, nous avons recherché de nouvelles sources de financement moins dilutives et plus pérennes. Ceci nous a conduit à renforcer nos fonds propres avec l'augmentation de capital de mars dernier. Nous sommes désormais pleinement engagés pour délivrer le plan à moyen terme que nous avons présenté en janvier dernier avec pour ambition l'atteinte d'un CA 2025 à 25 M€ et le retour à la profitabilité. ».

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

• Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 55 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de 350 stations fin 2026, puis 1000 fin 2030, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre



Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières



Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab

Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr