COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 Janvier 2024

DBT lance son plan stratégique 2024-2028 qui s'appuie sur :

- Une forte croissance d'activité

- Un retour à la rentabilité opérationnelle

- Une structure financière renforcée

Brebières, le 16 janvier 2024, 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT) expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, présente son nouveau plan stratégique pour la période 2024-2028, qui s'appuie sur une forte trajectoire de croissance, portée par l'essor de la mobilité électrique.

Après une période 2021-2023 marquée par une transformation profonde du groupe avec un développement réussi dans les métiers de concepteur/fabricant de bornes électriques rapides (Offre Milestone®) et d'opérateur de recharge de véhicules électrique (Réseau R3), DBT affiche ses ambitions d'accélération forte de sa croissance et de retour à la rentabilité opérationnelle grâce à une proposition de valeur parfaitement adaptée pour répondre aux enjeux de ses clients dans le domaine de recharge électrique rapide.

L'année 2023, qui vient de s'achever, a permis de finaliser l'orientation stratégique du Groupe pour les 5 ans à venir avec notamment trois axes forts :

La sortie d'une gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® entièrement conçues et assemblées en France ;

L'accélération du développement d'un nouveau modèle économique R3 (Réseau de Recharge Rapide) fondé sur la disponibilité des bornes et la vente de recharges pour tous les véhicules électriques ;

Le ciblage du marché de la charge rapide les sites de destination (centres commerciaux, chaînes de restaurant, …) par opposition aux grands sites de passage comme les autoroutes.

Un objectif de croissance annuelle de 35% par an permettant

de franchir le cap de 50 M€ de chiffre d'affaires en 2028

Le groupe va intensifier ses efforts sur la croissance organique notamment grâce à un marché de la recharge électrique très porteur, à une augmentation de la part de marché de sa nouvelle gamme de bornes Milestone® et à l'accélération du déploiement du réseau R3 qui, depuis son lancement fin 2022, a enregistré de nombreux succès avec plus de 50 sites déjà opérationnels et propose déjà par exemple le premier réseau de recharge ultra rapide en région Hauts de France en termes de nombre de sites.

DBT, qui vient d'intégrer le dispositif ETIncelles (cf. communiqué de presse du 22 novembre 2023) visant à transformer des PME performantes en ETI leaders sur leurs marchés, entend tirer le meilleur profit d'un contexte particulièrement porteur pour la mobilité électrique (objectif gouvernemental de 300 000 bornes supplémentaires d'ici 2030, plan « voiture électrique à 100 € par mois », fin des ventes de véhicules thermiques d'ici 2035, …).

En conséquence, DBT compte intensifier ses efforts commerciaux pour promouvoir sa nouvelle gamme de bornes Milestone® qui couvre la totalité des besoins et des applications de la recharge publique. Elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe de conforter sa place de leader dans la fourniture de solutions de recharge pour les appels d'offres publiques et surtout de devenir un acteur incontournable de la recharge électrique rapide sur les lieux de destination périurbains (Centres commerciaux, chaines de restaurant, centres de réparation automobile, …)

L'exercice 2023 devrait enregistrer un chiffre d'affaires consolidé approchant les 11 M€. Ce montant, représente une hausse de 12% par rapport à 2022. Il est toutefois en retrait par rapport aux dernières prévisions en raison de moyens de financement limités pour lancer en parallèle la phase d'industrialisation de la gamme Milestone®, assurer pleinement la production de commandes enregistrées sur l'exercice et d'une proportion plus élevée que prévue de production de bornes pour les besoins du réseau R3.

Avec un parc de 55 sites déjà installés fin 2023, le réseau de bornes R3 devrait presque doubler à l'horizon fin 2024, compte-tenu des 50 nouvelles installations prévues sur l'année en cours. Le nombre de stations opérationnelles devrait dépasser les 200 unités fin 2025 et près de 305 fin 2028. Cette forte croissance est d'ores et déjà financée grâce à l'accord conclu avec la Banque des Territoires et Amundi Transition Energétique, qui se sont engagés à couvrir collectivement 80% du financement, le solde étant assuré par le Groupe.

Compte-tenu de cette forte dynamique, DBT affiche l'objectif de franchir le cap des 25 M€ de chiffre d'affaires en 2025 et 50 M€ en 2028 porté par le développement de l'activité « opérateur » grâce à l'intensification du déploiement du réseau de stations disponibles et à la montée en puissance de leur taux d'utilisation.

Une vision stratégique qui s'appuie sur le renforcement

des synergies et un modèle économique vertueux

Avec sa gamme Milestone®, DBT entend devenir le partenaire de référence des installateurs, des collectivités et des enseignes de distribution, en couvrant de bout en bout les besoins concernant l'accès à la recharge rapide incluant :

- la conception et le design des bornes par une équipe R&D interne

- la fabrication des équipements avec une forte préférence du « made in France »

- la maintenance et la réparabilité des bornes grâce à approche modulaire et propriétaire

La montée en puissance de l'utilisation des bornes du réseau R3 en phase de déploiement intensif et l'augmentation des ventes de bornes dans les prochaines années devraient permettre au Groupe de mieux absorber ses coûts de R&D et ses frais de structure. Fort d'un modèle « opérateur de réseau » où les coûts d'exploitation sont pour l'essentiel variables (achat d'électricité) et d'une amélioration sensible de sa productivité industrielle grâce à l'effet volume et à l'accroissement de sa courbe d'expérience, le Groupe anticipe une marge d'EBITDA de retour à l'équilibre d'ici 2025 et de l'ordre de 15% à l'horizon 2028.

Une évolution nécessaire de la structure financière

Pour accompagner son fort développement, DBT a engagé une réflexion relative à l'optimisation de sa stratégie de financement jusqu'à présent assurée par le recours à un programme d'OCEANE conclu avec son partenaire Alpha Blue Ocean (« ABO »), gérant de la société d'investissement European Select Sustainable Investments.

Conscients de la nécessité de mettre un terme au recours d'un programme d'OCEANE et en pleine collaboration avec son partenaire ABO, le Groupe étudie actuellement d'autres alternatives de financement.

« Au nom du Comité de Direction, je suis très heureux d'ouvrir une nouvelle ère dans l'histoire de DBT, avec une ambition résolument tournée vers la croissance. Notre vision pour le groupe est de devenir un acteur référent dans les domaines de la fourniture de bornes de recharge rapide et l'exploitation de hubs de recharge en zone périurbaine Nous allons intensifier nos efforts pour renforcer l'accompagnement de nos clients de bout en bout, depuis le design des bornes jusqu'à l'exploitation des sites. En capitalisant sur l'ingéniosité de nos collaborateurs, les synergies existant entre les métiers du groupe et la forte progression attendue du marché, nous allons amplifier la croissance de notre activité et retrouver rapidement une exploitation profitable », conclut Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

