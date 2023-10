31/10/2023 - 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

31 octobre 2023

Résultats semestriels 2023 :

Croissance de l'activité de DBT-CEV de 90%

Hausse soutenue du chiffre d'affaires consolidé : +23% dans une conjoncture économique dégradée

Perspectives toujours favorables :

Prises de commandes 2023 estimées à 16 M€ (+25%)

Chiffre d'affaires attendu en croissance pour 2023

Brebières, mardi 31 octobre 2023 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, publie aujourd'hui ses résultats semestriels pour l'exercice 2023.

En K€ (1) 06.2022 06.2023 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 4 610 5 663 +23% PRODUCTION DE L'EXERCICE 5 035 8 455 +68% RESULTAT D'EXPLOITATION -2 602 -3 401 -31% RESULTAT NET Part du Groupe -2 572 -3 116 -31%

Données non auditées

Progression soutenue de l'activité au 1er semestre 2023

Cette performance a été particulièrement forte chez DBT CEV qui, tous débouchés confondus (ventes externes de bornes et ventes internes à R3), a vu son activité croître de 90% sur la période écoulée pour atteindre 6 449 K€. Dans un environnement économique nettement moins favorable qu'en 2022, avec un renchérissement des taux d'intérêt qui freine l'investissement des entreprises et une nette remontée de l'inflation, impactant le coût des composants, le groupe DBT est parvenu à poursuivre sa trajectoire de croissance avec une hausse de 23% de son chiffre d'affaires.

Il est rappelé que, compte-tenu de l'intégration globale de l'ensemble des entités opérationnelles du groupe DBT, incluant notamment les sociétés exploitant les bornes R3, le chiffre d'affaires de DBT CEV avec ces entités est éliminé et les coûts relatifs de la fabrication des bornes R3 sont portés en production immobilisée sans marge. Ceci reporte dans le temps la constatation dans les comptes du groupe des marges de production qui se cristalliseront ultérieurement au fur et à mesure de la facturation des recharges aux utilisateurs finaux des bornes.

Des résultats reflétant la phase d'investissement du groupe dans sa filiale R3

Au cours du 1er semestre 2023, DBT a accéléré le maillage de son réseau R3 avec l'ouverture de 30 nouvelles stations de recharge en ligne avec les objectifs d'ouverture et en vertu des partenariats avec Norauto, IRD et Groupe Le Duff. En conséquence, les achats consommés ont augmenté de 68% dans la lignée de la production de l'exercice et des effets défavorables de l'inflation sur le coût des composants.

Les charges de personnel s'établissent à 2 545 K€ en hausse de 36%. Elles intègrent notamment des ressources supplémentaires de bureau d'études pour accompagner le développement de la nouvelle gamme de bornes, et un renforcement de l'équipe commerciale et de l'équipe projet de R3.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions pour 515 K€, la perte d'exploitation ressort à 3 401 K€. Ce résultat est principalement dû aux investissements réalisés sur le semestre pour le déploiement des bornes R3, dont le schéma de comptabilisation ne permet pas de reconnaître la marge de production des bornes à leur mise à disposition mais ultérieurement lors de leur exploitation. En l'absence d'autres éléments significatifs, le Résultat net ressort au 1er semestre 202 3 à –3 382 K€ et le RN Part du Groupe à –3 116 K€, soit une diminution de 31%.

Analyse du bilan

Au 30 juin 2023, le montant des fonds propres de DBT s'élève à 11 513 K€ contre 10 748 K€ au 31 décembre 2022, soit une hausse de 765 K€. La croissance s'explique essentiellement par l'augmentation de capital liée au contrat de financement en fonds propres signé avec ESSI. Les disponibilités affichent 1 790 K€ et sont stables par rapport à l'ouverture de l'exercice précédent.

Des perspectives toujours très favorables

Le marché de la mobilité électrique affiche un dynamisme confirmé. Avec plus d'un million de véhicules électriques ou hybrides rechargeables en service à fin 2022 en France, le besoin d'équipements de recharge est fondamental.

DBT prévoit ainsi une prise de commandes pour l'ensemble de l'exercice 2023 d'un montant de 16 M€ en croissance de près de 25% par rapport à celle de 2022. La part des commandes R3 s'établit à environ 20%.

Pour l'ensemble de l'année 2023, le groupe anticipe la poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires et une progression encore plus forte de la production de l'exercice, incluant la production immobilisée dédiée au réseau R3.

Dans ce contexte, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Nous avons connu un 1er semestre particulièrement dynamique marqué par l'accélération forte de nos activités de production de bornes de recharge et des installations de nos stations chez les partenaires R3. La croissance régulière de l'activité illustre le succès du programme de transformation du modèle lancé il y a 3 ans. Nous franchissons fièrement les différentes étapes de cette évolution dans un environnement qui devient à la fois plus tendu mais qui présente des perspectives très favorables à moyen terme. Les accords récents sur les prix européens de l'énergie et les ambitieux plans gouvernementaux annoncés en octobre en sont de parfaites illustrations. Il nous faut faire preuve de persévérance et d'audace pour réussir tous ces défis, mais je suis certain qu'avec le soutien de tous nos partenaires, collaborateurs, actionnaires et bailleurs de fonds nous pourrons y parvenir sereinement ».

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

