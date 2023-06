20/06/2023 - 18:15

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 juin 2023

DBT va équiper, en partenariat avec Engie Vianeo,

une chaîne d'hôtels sur 500 points de charge en France

Brebières, le 20 juin 2023, 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT) expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce la signature d'une 1ère commande ferme de 1,5 M€ dans le cadre d'un contrat majeur avec Engie Vianeo nouvelle marque d'ENGIE dédiée à la mobilité électrique, pour équiper la chaîne B&B hôtels avec ses bornes Keren.

Cette 1ère commande est partie intégrante d'un accord global entre ENGIE Vianeo et B&B Hotels visant à favoriser la transition énergétique et la transformation des mobilités à travers les services offerts au sein des établissements hôteliers.

Contribuant à densifier le maillage de bornes en France, B&B HOTELS s'appuie sur l'expertise d'ENGIE Vianeo dans la mobilité durable et la qualité des bornes de DBT pour aller au-delà des objectifs fixés par la loi d'orientation des mobilités dite « LOM ». Ainsi, les établissements B&B HOTELS verront 20 % des places de parking équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici 2024, avec un tarif préférentiel pour les clients.

Afin de répondre à la diversité des usages des véhicules électriques, ENGIE Vianeo et B&B HOTELS ont fait notamment le choix d'implanter 3 600 points de charge 22 kW. DBT a été retenu pour 50% du marché total avec une première série de livraisons de 500 PDC s'étalant entre juillet et la fin de l'année 2023. Le service accessible à tous et sans abonnement propose le paiement par carte bancaire.

« Nous sommes très fiers de collaborer avec DBT pour apporter notre savoir-faire à B&B HOTELS en installant des bornes de recharge qui bénéficieront à l'ensemble des conducteurs de véhicules électriques même s'ils ne réservent pas de chambre ! Outre les charges lentes, nous équipons également les parkings des hôtels B&B avec 600 points de charges à 300 kW. Rappelons que l'électricité distribuée par les bornes de recharges ENGIE Vianeo sera produite à partir de sources d'énergies renouvelables (hydraulique, éolienne, solaire, …). ENGIE Vianeo accompagne les électro automobilistes dans leurs déplacements sans émission de particules et encourage ainsi la transition vers une mobilité moins émettrice » souligne Didier Liautaud, Directeur Général d'ENGIE Vianeo.

« Nous sommes très honorés d'avoir été retenus par ENGIE Vianeo et B&B HOTELS, pour équiper la chaîne hôtelière de nos bornes rapides Keren. La nature et le montant nettement plus important de ce contrat (1,5 M€ aujourd'hui et potentiellement beaucoup plus pour la seconde tranche) rentrent parfaitement dans notre stratégie de voir croître la taille des affaires que nous traitons et de pénétrer de nouveaux marchés (tels que l'hôtellerie) qui représentent des débouchés prometteurs pour l'avenir de DBT. Ce succès récompense le savoir-faire technologique et de fabrication de notre Groupe et ouvre la voie à de nouveaux développements commerciaux en 2023 et au-delà » conclut Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT.

À PROPOS D'ENGIE Vianeo

ENGIE Vianeo est la marque du groupe ENGIE qui accompagne le développement de la mobilité électrique au quotidien et dans la durée en investissant dans des réseaux de bornes de recharge publiques qu'elle opère. Avec engagement, transparence et simplicité, l'ambition d'ENGIE Vianeo est d'accélérer la transition vers une mobilité décarbonée. S'appuyant sur l'expertise de pointe du groupe ENGIE, ENGIE Vianeo accompagne les collectivités, entreprises et transporteurs dans leurs enjeux de décarbonation pour permettre à tous les consommateurs de se déplacer en limitant les émissions de particules et de CO2.

Pour en savoir plus : https://www.engie-vianeo.com/

Facebook : ENGIE Vianeo / Twitter : ENGIEvianeo

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab

Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr