06/06/2023 - 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

06 Juin 2023

DBT informe la communauté financière de l'accord avec

Zephirin Group, Inc. (US) initiant la couverture d'analyse financière

Brebières, le 06 Juin 2023 – 18h00

DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT) expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce l'initiation de la couverture de son titre par Zephirin Group, inc. Cet engagement a pour but de collaborer pour proposer un avis indépendant de DBT auprès de la communauté internationale d'investisseurs professionnels et individuels.

Alexandre Borgoltz, Directeur Général, commente : "Grâce à cet accord avec Zephirin Group, une société de services de marchés de capitaux réputée et respectée, nous franchissons une nouvelle étape vers notre plan stratégique de 50 m € en 2025 en proposant une communication plus large et transparence aux investisseurs. Nous avons été intéressés par l'expertise et la portée mondiale du groupe Zephirin. Nous sommes impatients d'offrir plus d'informations et de perspectives à nos actionnaires, à nos partenaires et à la communauté mondiale des investisseurs afin de continuer à renforcer notre visibilité boursière ».

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab

Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr