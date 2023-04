28/04/2023 - 18:00

Un chiffre d'affaires total en hausse de 128% incluant le triplement de l'activité DBT CEV

Une production en hausse de 214% intégrant la montée en puissance des sites R3

Une réduction sensible de la perte dans un contexte d'augmentation des couts d'approvisionnements

Poursuite en 2023 de la stratégie de croissance de DBT

Une nouvelle gamme de bornes pour adresser des contrats de taille plus importante

Une accélération du déploiement des sites R3

Un objectif de CA supérieur à 15 M€

Brebières, vendredi 28 avril 2023 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, publie aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice 2022.

En K€ (1) 2021 2022 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 4 328 9 853 +128% PRODUCTION DE L'EXERCICE 4 566 14 340 +214% RESULTAT D'EXPLOITATION -6 549 -5 968 -9% RESULTAT NET -6 269 -5 986 -

Données non auditées





Un exercice 2022 qui conforte la stratégie du groupe dans la mobilité électrique

En 2022, le groupe DBT affiche un chiffre d'affaires en forte augmentation (+128%) portée par le succès de sa division DBT CEV, expert dans la conception, la fabrication et la maintenance de bornes de recharge électrique. Dans un contexte de forte hausse de la demande d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, DBT, avec une stratégie affirmée du « made in France » a su s'imposer dans un marché où l'innovation et les processus industriels sont des facteurs clés de réussite.

En parallèle, l'exercice 2022 a vu l'émergence de la nouvelle activité R3, qui développe une offre d'opérateur de stations de recharge ultra rapides. Les premiers sites ont été inaugurés en fin d'exercice 2022. L'activité du réseau croit de façon exponentielle du fait de la multiplication des nouveaux sites et de l'augmentation du nombre d'utilisateurs.





Des résultats significatifs de la transformation du groupe mais pénalisés par la hausse du coût des composants

La production de l'exercice (14 340 K€ ; + 214%) a été particulièrement dynamique en 2022 avec une hausse du chiffre d'affaires et une production immobilisée en forte croissance, reflétant les investissements en démarrage sur les sites R3. La production immobilisée s'établit à 4 773 K€ et capitalise les coûts de fabrication des bornes R3 mises en service dans le cadre des projets d'installation.Les achats consommés croissent de 158% à 8 533 K€. Cette augmentation s'explique par la croissance de l'activité et de la production immobilisée mais également par des hausses sur le prix de composants qui n'ont pas été entièrement répercutés aux clients pour des raisons commerciales. L'impact des augmentations des couts des composants est estimé à 20%.Les frais de personnel s'établissent à 4 496 K€, en progression de 23%. Ils incluent des recrutements de commerciaux et un renforcement des effectifs du bureau d'études et des équipes de production.

Le Résultat d'exploitation 2022 affiche une perte de 5 968 K€, en recul de 581 K€ par rapport à 2021.En l'absence d'éléments financiers ou exceptionnels significatifs, le Résultat net ressort à - 5 986 K€, soit une réduction de la perte nette annuelle de 5%.





Des capitaux propres élevés et un endettement à long terme dédié à R3 En 2022, DBT a fait évoluer sa stratégie de financement à long terme avec un rééquilibrage progressif du recours aux seuls quasi-fonds propres au profit du nouveau véhicule de financement R3 Infra Invest avec le concours d'Amundi Transition Energétique et de la Banque des Territoires. Cette structure vise à financer par le biais de comptes courants d'associés les projets R3. Au 31 décembre 2022, le montant des fonds propres et assimilés de DBT s'élève à 12 956 K€ contre 10 348 K€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de 2 608 K€. La dette financière s'établit à 6 152 K€ dont 5 547 K€ de comptes courants d'associés. En 3 ans la dette bancaire a été réduite de plus de 2,5 millions d'euros pour s'établir à 605 K€ à fin 2022.





Confirmation de l'objectif de croissance pour 2023

DBT affiche sa pleine confiance dans sa capacité à attirer de nouveaux clients en 2023 et à atteindre un chiffre d'affaires annuel supérieur à 15 millions d'euros, grâce notamment à :

Une nouvelle gamme de bornes électriques qui sera prochainement lancée et qui renforcera la position du groupe sur le marché grâce des technologies innovantes et des gains de productivité substantiels ;

Un pipeline commercial très fourni avec de potentiels gros deals à concrétiser en 2023 et une prise de commandes hors R3 pour les 4 premiers mois s'établissant à 4 millions d'euros, consolidant un carnet de commandes à livrer de 6 millions d'euros à fin avril 2023 ;

La montée en puissance des hubs R3 installés et un objectif de signature de 100 nouveaux sites correspondant à plus de 400 points de charge.





Fort de ces éléments, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare : « L'exercice 2022 est en phase avec notre plan stratégique et en valide le troisième volet, à savoir la croissance forte de notre chiffre d'affaires. Après un premier milestone, accompli en 2020 et consacré au développement d'une offre adaptée aux enjeux de la mobilité électrique, l'année 2021 avait permis de franchir la seconde marche avec les premiers succès commerciaux notoires pour DBT CEV. Nous démarrons 2023 avec pour ambition de poursuivre notre trajectoire de croissance et de nous préparer à changer de taille. Avec les nouveaux produits qui vont sortir, nous devrions être en mesure de signer de plus grosses affaires et de nous affirmer comme un acteur incontournable en France. En franchissant cette nouvelle étape, nous pourrons envisager sereinement l'atteinte à terme d'une exploitation profitable et un objectif de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ».



À PROPOS DE DBT



Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr