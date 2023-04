11/04/2023 - 17:45



Un fort engagement régional pour la mobilité

Les Groupes IRD et DBT via sa filiale R3 ont signé un partenariat qui vise à installer des hubs de recharge ultra-rapide sur les parkings du groupe immobilier. D'ici la fin de l'année 2023, 32 nouveaux points de recharge haute puissance seront déployés dans 6 centres commerciaux de la région Haut de France. Ce partenariat exclusif s'inscrit comme une première étape dans une volonté de contribuer activement à la transition énergétique tout en renforçant l'attractivité des sites commerciaux.





L'installation des premières stations

6 nouvelles stations haute puissance dans des zones commerciales majeures

Les 6 premiers hubs de recharge, soit 32 points de charge, seront déployés d'ici la fin de l'année 2023 sur les parkings des centres commerciaux du groupe nordiste. Chaque station proposera 4 points de charge haute puissance et permettra aux utilisateurs de recharger de 20 à 80% de leur véhicule électrique en 10 minutes. Ces hubs de recharge seront accessibles à tous, sans abonnement via les pass de recharge ou carte bancaire.



Conçues et produites en France, à moins de 100km de leurs lieux d'installation, les bornes seront intégralement alimentées en énergie verte.



Les premiers sites ouverts seront :

· ZC Petite Forêt 2 bornes 150 kW 4 points de charge

· ZA Villeneuve d'Ascq 2 bornes 150 kW 4 points de charge

· ZC Cucq 2 bornes 150 kW 4 points de charge

· ZA Villeneuve d'Ascq 2 bornes 150 kW 4 points de charge

· ZC Valenciennes 2 bornes 150 kW 4 points de charge

· ZC Marquette-lez-Lille 2 bornes 150 kW 4 points de charge





IRD Immo est un acteur majeur de l'immobilier d'entreprise en France avec plus de 300 M€ d'actifs immobiliers en gestion.



R3 - premier réseau ultra rapide dans les Hauts de France.

Ces ouvertures viendront densifier le réseau R3 existant dans la région. Avec plus de 25 stations déjà en exploitation, R3 aujourd'hui propose l'offre de recharge ultra-rapide la plus développée pour les électromobilistes nordistes. La région, qui se positionne comme berceau de la voiture électrique, dispose en effet de plus d'un site R3 tous les 50 km et sur lesquels se rechargent actuellement plusieurs milliers de véhicules chaque mois.



L'ensemble du Réseau Ultra Rapide est visible sur le site www.R3-charge.fr et repris sur toutes les plateformes de mobilité.



Dans ce contexte, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Nous sommes heureux d'accompagner le Groupe IRD dans l'équipement de ses sites avec nos stations de recharge ultra-rapide. Ce partenariat entre deux acteurs incontournables de la région permettra d'accélérer encore la mobilité électrique dans les Hauts de France et renforce R3 dans sa position de premier réseau régional de recharge ultra rapide. Les premiers sites ouvriront très prochainement pour se terminer avant la fin de l'année. Nous sommes en ligne avec nos objectifs nationaux de plus de 350 sites en 2025 et 1000 à horizon 2030. »



À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.





Groupe DBT

Parc Horizon 2000

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières



Service Communication

communication@dbt.fr



Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00





Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab

Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr