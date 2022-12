01/12/2022 - 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

01 décembre 2022

DBT partenaire privilégié de Lidl, équipe les E-stations françaises

Dates et lieux des 4 inaugurations :

Le 21/11 à Villefranche-Sur-Saône

Le 05/12 à Landivisiau

Le 05/12 aux Pennes Mirabeau

Le 09/12 à Tourcoing

Lille, jeudi 1 er décembre 2022 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, équipe les première E-stations des magasins français LIDL à travers l'Hexagone. L'inauguration de la première E-station a eu lieu le 21 novembre 2022.

LIDL, enseigne moteur de la transition écologique et acteur majeur de la mobilité durable, a initié la série d'inaugurations des premières E-stations avec DBT, fournisseur des bornes de recharges accélérées. A proximité de Lyon et en direction des Alpes ou de la côte d'Azur, le site de la première ouverture, Villefranche, fait office d'une situation exceptionnelle pour recharger son véhicule électrique de manière économique et rapide.

Cette E-station, entièrement dédiée à la recharge pour véhicules électriques, est composée de 13 places de stationnement équipées de chargeurs accélérés et rapides. Le modèle DBT retenu est la Keren 2x 22kW pour sa robustesse, sa fiabilité et sa haute valeur environnementale.

La Keren illustre l'engagement de DBT dans le made in France. Le groupe adapte le modèle des circuits courts à l'industrie, fabrique 100% de sa production dans les Hauts-de-France, achète plus de 95% des composants en France et sélectionne 50% de ses fournisseurs dans un rayon de 50km.

Avec un objectif d'installation de 2 300 points de charge sur plus de 500 supermarchés, Lidl a notamment choisi le fabricant français pour l'accompagner dans sa politique de mobilité durable et rendre accessible les bornes électriques au plus grand nombre. DBT a déjà livré plus d'une centaine de bornes et les installations se poursuivront sur toute l'année 2023.

Après cette première ouverture, 3 autres inaugurations sont d'ores et déjà prévues d'ici décembre : au supermarché Lidl de Landivisiau et des Pennes-Mirabeau, à proximité de Marseille, le 5 décembre, suivi de Tourcoing le 9 décembre. Deux autres E-stations viendront compléter le réseau en 2023.

Matthieu Frechon, Directeur Technique National chez LIDL France, commentait dans le communiqué de l'enseigne du 21.11.22 : « Pour LIDL, encourager la mobilité durable est une nécessité et cela passe par des actions concrètes. Conscients qu'un grand nombre de nos clients utilisent leur véhicule pour venir dans nos supermarchés, nous réaffirmons, grâce à cette nouvelle initiative, notre engagement pour la mobilité durable en leur apportant des solutions plus performantes, plus sûres et plus accessibles. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape et nous sommes fiers d'inaugurer nos premières E-stations. »

« Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par LIDL pour équiper les E-stations de nos bornes accélérées et d'être une nouvelle fois associés à une première nationale lors cette ouverture. Ce projet renforce notre démarche industrielle qui associe le Fait-en-France avec la qualité et la performance. Nous développons en interne l'intégralité de notre gamme ce qui nous confère une maitrise technologique et nous permet d'accompagner des marchés de déploiement d'envergure. Cette mise en lumière aujourd'hui est également une reconnaissance pour nos partenaires et collaborateurs que j'associe pleinement à ce succès ! », ajoute Alexandre Borgoltz, Directeur Général du Groupe DBT

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités : La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension. La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE. Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr