30/11/2022 - 14:00

Le groupe DBT reçoit le prix Mobilité Durable

décerné par le journal La Tribune

Lille, mercredi 30 novembre 2022 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, a reçu le prix "Mobilité durable" décerné par le jury du journal La Tribune et remis par la SNCF à Alexandre Borgoltz, directeur général de DBT et R3.

Organisée par le journal La Tribune avec le concours des régions, la tournée nationale de « Transformons la France » met en lumière les projets porteurs et innovants, les initiatives locales ainsi que les industriels qui font vivre les territoires.

Les prix sont attribués aux entreprises modèles dans leur secteur, qui, par leur engagement et leurs performances, se sont illustrées au cours de l'année.

C'est à ce titre que DBT a reçu, en présence de Monsieur Xavier Bertrand, Président de la région Hauts-de France, le prix de la Mobilité Durable.

Un écosystème unique pour la mobilité durable

Solidement implanté dans les Hauts-de-France depuis 1992, le groupe DBT a développé un écosystème unique de produits, de services et de partenaires pour la mobilité durable.

DBT propose via ses filiales des solutions électriques pour réussir les multiples transformations énergétiques et de mobilité dont le monde a besoin.

Un prix qui vient récompenser les 3 engagements du Groupe DBT

Pour la mobilité durable,

Depuis 1992 DBT développe des solutions de recharge innovants pour accélérer la transition vers l'électrique. Les installations des bornes DBT et du réseau R3 positionnent la région Hauts-de-France comme championne de la recharge rapide en France.

Pour l'industrie sociale et durable,

DBT s'engage dans le made in France en adaptant le modèle des circuits courts à l'industrie. Le groupe fabrique 100% de sa production dans les Hauts de France, achète plus de 95% des composants en France et sélectionne 50% de ses fournisseurs dans un rayon de 50 km. DBT est aussi partenaire de lycées professionnels de la région qui forment les jeunes aux métiers de demain.

Pour une planète durable,

DBT a été pionnier dans la lutte contre l'obsolescence et pour la durée de vie des produits en relevant ses standards de conception pour afficher un taux de réparabilité record de 70%. R3, le Réseau de Recharge Rapide du groupe dispense chaque jour une énergie 100% décarbonée et renouvelable par ses dizaines de points de charge. Les bornes installées par R3 dans les 3 prochaines années et co-financées par DBT, la Banque des Territoires et Amundi Transition Energétique permettront d'éviter l'émission de plus de 65 000 tonnes de CO2.

Dans ce contexte, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT, déclare :

« Nous sommes fiers de recevoir aujourd'hui ce prix décerné par le journal La Tribune. Cette reconnaissance renforce notre démarche industrielle et utile qui associe le Fait-en-France avec la qualité et la performance au service de la mobilité durable. Le plan d' investissement d'avenir France 2030, vise à faire émerger le leadership des régions dans un ou plusieurs secteurs stratégiques. La Région Hauts-de-France a fait le choix de l'industrie verte et décarbonée, grâce à la structuration d'une filière dédiée à la voiture électrique et à son écosystème. Nous sommes honorés d'être aujourd'hui reconnus comme un exemple à suivre au sein d'une région modèle pour une industrie plus vertueuse. Ce prix, auquel j'associe mes collaborateurs et partenaires, nous apporte un boost d'énergie et nous renforce dans notre engagement à développer une mobilité plus propre. Nous allons amplifier nos efforts pour propulser les Hauts-de-France et la France comme fers de lance de la mobilité durable en Europe.

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités : La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension. La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE. Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

