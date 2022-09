23/09/2022 - 08:45

Pionnier et expert européen de la mobilité électrique, le Groupe DBT (Euronext Growth - ALDBT) propose des solutions innovantes et durables pour la transition énergétique. L'entreprise française annonce être allocataire d'une subvention de 1,5mEUR liée au fond de relance Européen React-EU. L'aide financera les innovations déployées sur ses nouvelles gammes de recharge rapide et ultra-rapide.

L'obtention de cette subvention est une étape majeure dans la stratégie de développement du groupe. Acteur majeur sur le marché de la recharge rapide, DBT connait actuellement un développement fort et une croissance à 3 chiffres permis par l'adéquation entre des produits performants et les exigences techniques et financières du marché. Cette aide renforcera les moyens mis en place pour soutenir les trois piliers d'une politique industrielle résolument tournée vers l'éco-durabilité.

Une technologie encore plus performante : commercialisation en 2023 d'une nouvelle gamme permettant une recharge deux à trois fois plus rapide, qui anticipe les futurs standards de communication et de paiement

Une stratégie industrielle robuste : Une priorisation aux approvisionnements locaux pour des produits manufacturés par des collaborateurs recrutés dans le bassin d'emploi des Hauts-de-France, avec l'objectif de raccourcir les délais de livraison et le temps de production

Un engagement pour l'environnement : des infrastructures fiables et dotées d'une forte maintenabilité, permettant de prolonger leur durée de vie et réduire l'empreinte carbone des projets.



Grâce à cette subvention, qui couvre près de 85% des investissements du projet jusqu'en 2023, DBT envisage d'embaucher jusqu'à 15 personnes dans son usine de Brebières. L'annonce de ce coup de boost vient rappeler les efforts de l'entreprise quant au financement de son plan de développement. En juillet 2021, DBT avait déjà annoncé l'obtention d'une subvention France-Relance qui allait à décupler la capacité de son usine nordiste par une extension de l'espace de production et l'acquisition de matériel de test haut de gamme.

Le projet technologique de DBT a été sélectionné par la Région Hauts-de-France, décisionnaire dans l'attribution des fonds Feder REACT-EU. React-EU est l'acronyme de «Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe». Cette enveloppe a pour but d'apporter un soutien financier à des porteurs de projets pour contribuer à la relance économique. Le programme vise en priorités les transitions écologiques et numériques pour une reprise post-pandémie intelligente et durable.





« Je tiens particulièrement à remercier la région des Hauts-de-France qui nous a soutenu pour l'obtention de cette subvention. La course à l'excellence dans la conception et la fabrication d'équipements technologiques complexes nous conduit à sans cesse innover pour proposer au marché des solutions fiables, rapides et faciles à maintenir. Ce financement permettra de nous renforcer sur les points forts qui font notre succès aujourd'hui : des produits de qualité avec un modèle industriel pérenne. C'est tout l'enjeu de ce programme de financement qui met en avant le savoir-faire des territoires pour développer les solutions éco-durables de la mobilité du futur. », conclut Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT





À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.



Groupe DBT - Parc Horizon 2000 – Rue Maurice Grossemy - 62117 Brebières