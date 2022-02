08/02/2022 - 18:00

Le groupe DBT (Euronext Growth - ALDBT), spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce le début des travaux par R3 (« Réseau Recharge Rapide »), sa nouvelle filiale dédiée à l'exploitation de bornes de recharge rapide, dans le cadre de son premier contrat stratégique avec un acteur majeur de l'entretien et de l'équipement automobile.

L'accord prévoit la fourniture, l'installation et l'exploitation de 43 stations de recharge rapides (hubs) par la société R3 d'ici l'été 2022. La station type inclut trois bornes ultra-rapides 150kW et innove par sa simplicité d'utilisation. Le service accessible à tous et sans abonnement propose le paiement par carte bancaire ainsi que les autres modes d'accès habituels. Les bornes permettent à l'automobiliste de recharger jusqu'à 300km en 20 minutes selon le type de véhicule. R3 est aujourd'hui le seul fabricant-exploitant Made-in-France de bornes ultra rapides et s'engage sur un objectif de fiabilité à 100% grâce à une maintenance intégrée et une assistance disponible 24/7.

Ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un projet stratégique pour Norauto qui compte équiper ses centres en France en bornes de recharge rapide, afin d'anticiper les évolutions des modes de déplacements. Le premier hub R3 a été ouvert début décembre 2021 sur le site de Norauto de Faches-Thumesnil, près de Lille.

R3 poursuit déjà ses efforts de prospection commerciale pour renforcer ses parts de marché dans le créneau très porteur de la recharge rapide. Avec la forte croissance des ventes de véhicules électriques en 2021, la problématique de la recharge va s'intensifier en particulier dans les zones péri-urbaines et régionales, où R3 s'est positionnée. De nouveaux sites en cours de négociation viendront très rapidement s'ajouter au réseau déjà existant. Ce projet concrétise l'objectif de 100 sites pour 2022.

« Nous nous réjouissons de l'annonce de ce contrat avec Norauto qui permet à DBT d'afficher une référence prestigieuse comme premier client de R3. Nous sommes très fiers d'accompagner le leader français de l'entretien et de l'équipement automobile dans le renforcement de son offre en mobilité électrique. Notre équipe R3 basée à Lille s'agrandit rapidement avec le recrutement de chargé(e)s de développement commercial et de chef(fe)s de projet technique pour le suivi des travaux. Les retours d'expérience venant du premier site installé à Faches-Thumesnil dépassent nos attentes et valident pleinement notre modèle "de recharge ultra-rapide en accès libre et sans engagement". Ces différentes réussites confortent la stratégie mise en place depuis le lancement de R3. Il est désormais temps d'accélérer le développement de ce réseau prometteur » conclut Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT





À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.r3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 – Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières





Service Communication

[email protected]



Relations Investisseurs

[email protected]



Relations Presse

[email protected]

01 80 81 50 02





Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab

Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr