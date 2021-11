16/11/2021 - 17:05



Brebières, 16 novembre 2021 – 16h30 - Après un premier salon international qui s'est déroulé les 22 et 23 septembre à Millbrooks en Angleterre, le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques et de la distribution électrique à destination des opérateurs réseaux, annonce sa participation à 3 nouveaux salons européens. DBT présentera concomitamment les 16, 17 et 18 novembre aux Salon Smart City de Barcelone, au Salon des Maires et des Collectivités Locales de Paris et au Salon 360 e-Move de Munich sa gamme 2022 de chargeurs rapides.



Cette triple exposition simultanée de la nouvelle génération de chargeurs conçus et fabriqués dans les Hauts-de-France signe le retour en force de DBT sur la scène Européenne :

Le Salon des Maires et des Collectivités Locales de Paris, servira de cadre à la démonstration de la Keren, la borne AC développée selon les critères des appels d'offres nationaux et commandée dans le « plan des 100 000 bornes » lancé par le gouvernement.

À Munich sont exposés les chargeurs de la gamme rapide NG en version 25 et 150kw DC qui intéresse particulièrement les constructeurs automobiles.

Pour le Salon Smart Cities de Barcelone, DBT présentera les solutions intelligentes de pilotage énergétique de ses bornes, en adéquation avec les thèmes prioritaires de ce salon.



Cette gamme renouvelée couvre tous les besoins du marché Européen. De plus, une équipe commerciale étoffée sera réunie pour la première fois à Paris autour d'Alexandre Herant, nouveau Directeur Commercial. C'est un gage d'accélération des activités françaises et internationales du groupe avec des ambitions réaffirmées de gains de parts de marché. Pour rappel, la gamme 2022 des chargeurs DBT CEV réunit désormais les solutions de recharge allant de 3 à 22 kW en AC et de 25kW à 150 kW en DC.





Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Je suis très confiant dans l'accélération de nos ventes de chargeurs rapides sur le marché Européen. Cette gamme 2022 est le fruit d'investissements majeurs réalisés depuis un an grâce aux financements mis en place depuis septembre 2020. Elle est déjà en cours de commercialisation par notre nouvelle équipe commerciale qui va profiter de ces salons européens pour relancer une dynamique internationale que la pandémie de la COVID-19 avait gravement perturbée. Nous sommes persuadés que nous ressortirons renforcés de cette crise et escomptons des résultats tangibles très rapidement ».





À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.





Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

