Le groupe DBT (Euronext Growth - ALDBT), spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, est heureux d'annoncer sa présence à 4 salons de renommée mondiale. A cette occasion, DBT présentera sa dernière innovation, la Tiny, borne rapide en capacité de recharger tous les véhicules électriques du marché en moins d'une heure.





LCV Cenex (22 et 23 septembre 2021) est le premier salon d'excellence du Royaume-Uni pour les technologies à faible émission de carbone et de piles à combustible. Soutenu par des institutions de renom à l'instar du ministère des Affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle et du Centre pour les véhicules connectés et autonomes, LCV Cenex réunit les décideurs de l'industrie britannique, les acteurs clefs de la mobilité électrique et les responsables gouvernementaux du Royaume-Uni.



Le salon eMove 360° (16 au 18 novembre 2021) de Munich est le plus grand salon mondial de la mobilité 4.0 - électrique - connecté – autonome. Il présentera la gamme complète de solutions de mobilité durables et tournées vers l'avenir. De nombreux profils seront présents tels que les développeurs et les concepteurs, les gestionnaires de flotte et les décideurs territoriaux.



Smart City Expo World Congress (16 au 18 novembre 2021) qui se tient à Barcelone est l'événement le plus important du monde pour les solutions urbaines intelligentes. Ce lieu de rencontre entre fournisseurs et décideurs du secteur de la ville durable propose des événements et des conférences de haut niveau.



London EV Show (7 au 9 décembre 2021) est l'événement incontournable de l'industrie qui a déjà créé une grande émulation dans l'industrie mondiale des véhicules électriques. Ce rassemblement mondial a pour objectif de tirer parti des dernières tendances en matière de VE et d'échanger des idées novatrices avec des décideurs, des chefs d'entreprise et des visionnaires du secteur sur des sujets d'actualité tels que les technologies des batteries ou les solutions de stockage de l'énergie.





Présentation de la dernière innovation de DBT : la Tiny

Dernier né de la gamme, le chargeur rapide Tiny peut recharger tous les véhicules électriques du marché en moins d'une heure, avec une puissance de sortie de 25kW. Cette nouvelle borne de recharge sera le produit phare de DBT sur les différents salons européens. Cette nouvelle borne entièrement conçue et fabriquée en France intègre un terminal de paiement sans contact ainsi qu'une maintenance simplifiée.

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.



