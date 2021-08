31/08/2021 - 17:45

Un chiffre d'affaires S1 2021 en forte croissance : +65%

Brebières, 31 août 2021 – 17h45 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques et de la distribution électrique à destination des opérateurs réseaux, publie son chiffre d'affaires semestriel pour l'exercice 2021 en augmentation sensible.

Redémarrage de l'activité au 1er semestre 2021

Après un exercice 2020 fortement pénalisé par la crise sanitaire et impacté par les retards dans les programmes d'investissements des collectivités locales et des entreprises, l'activité a redémarré dès le début de l'année 2021 pour l'ensemble des métiers de DBT. En conséquence, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 affiche une progression de 65% par rapport au S1 2020. L'activité est portée par le dynamisme du marché de la mobilité électrique, l'adéquation de l'offre de l'entreprise et la bonne orientation de la demande.

Chiffre d'Affaires en K€(1) S1 2021 S1 2020 Variation CA Groupe DBT

dont : 2 016 1 224 +64,7% CA DBT CEV 792 565 +40,2% CA DBT INGENIERIE 1210 659 +83,6%

(1) Données non auditées

Perspectives commerciales du S2 - 2021 favorables

Dans le prolongement des signatures de nouveaux contrats annoncées par communiqué de presse le 19 juillet dernier, le groupe DBT anticipe la poursuite d'une activité commerciale soutenue au second semestre 2021. A titre illustratif, DBT CEV est en cours de signature de plusieurs nouveaux contrats cadres avec des intégrateurs majeurs au niveau national afin de faire référencer plusieurs bornes de recharge dans le catalogue de ces entreprises. D'autres accords avec des syndicats d'électrification sont également en cours de négociation.

Anticipation des besoins d'approvisionnement pour la croissance

Afin de faire face à l'accroissement de son carnet de commandes et dans un contexte de difficultés d'approvisionnement de certains composants, DBT s'était déjà mis en ordre de marche dès le premier trimestre 2021 pour sécuriser la fabrication de ses bornes grâce à la signature de contrats de fourniture des composants stratégiques (semi-conducteurs ou tôlerie).

Dans ce contexte, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Comme anticipé, l'année 2021 retrouve une trajectoire de croissance pour DBT. La réorganisation du groupe, les investissements en innovation pour constamment améliorer les fonctionnalités et la fiabilité des produits, couplés aux efforts commerciaux réalisés pour promouvoir l'offre de DBT auprès du marché commencent à porter leurs fruits. Nous sommes confiants sur la poursuite de la dynamique des marchés de la mobilité électrique et nous inscrivons dans une logique de croissance forte et durable dans les prochaines années. »

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

