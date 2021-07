29/07/2021 - 17:00



Le groupe DBT (Euronext Growth - ALDBT), spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce être parmi les lauréats des fonds de modernisation Automobile et Aéronautique dans le cadre du plan France Relance.



Ce plan de dynamisation de l'industrie Française a été lancé dans le cadre des besoins de relance de l'économie après 18 mois de crise sanitaire sans précédent. Un volet spécial consacré à la modernisation Automobile et Aéronautique a ainsi été mis en place avec la volonté de favoriser des projets visant à (re)localiser des productions dans les territoires, moderniser les lignes de production, soutenir l'innovation et décarboner.



Dans ce contexte, DBT a choisi de candidater dans le cadre de son projet « REBOO(S)T » qui vise à moderniser et digitaliser son site de Brebières (Hauts de France). L'aide accélèrera la transformation de l'entreprise via :

Le financement du doublement de la surface de production, la modernisation de son outil industriel et l'amélioration de sa performance environnementale via des procédés de récupération d'énergie.

La création d'une plateforme de tests à destination des nouveaux modèles de de véhicules électriques

L'innovation et l'évolution future de la gamme de bornes de recharge rapide sur architecture innovante et propriétaire.



Afin d'accompagner DBT dans son développement, une subvention de 800 K€ lui a été octroyée. Le financement sera utilisé principalement pour des investissements en équipements et des charges de personnel



« Nous sommes très fiers chez DBT d'avoir été sélectionnés pour participer au plan France Relance et d'être allocataires d'une subvention nous permettant d'accélérer la modernisation de notre entreprise. En tant que PME innovante et positionnée sur le marché d'avenir de la mobilité électrique, cette reconnaissance traduit l'engagement de l'Etat Français pour les entreprises de demain et son soutien pour le développement du « Made in France ».

Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT



À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.



