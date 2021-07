09/07/2021 - 18:00



L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge pour véhicules électriques), s'est réunie sur seconde convocation ce jour à 11h00, sous la présidence de Monsieur Hervé Borgoltz, Président du Conseil d'administration.



Cette assemblée s'est tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ainsi que du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 pris en application de ladite ordonnance.



Les détenteurs de 20,4% des actions ayant voté par correspondance ou donnée procuration, l'assemblée générale a pu délibérer valablement à titre ordinaire et extraordinaire.



L'assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration. Elle a notamment approuvé les comptes consolidés et les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que le report à nouveau du résultat de cet exercice.



L'assemblée générale ayant décidé de renouveler les mandats de l'ensemble des administrateurs de la société, le Conseil d'administration s'est réuni à son issue et a confirmé le mandat de Monsieur Hervé Borgoltz en tant que Président du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a également fait usage de la délégation de compétence consentie par la 18ème résolution de l'assemblée générale à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, au profit d'une catégorie de personnes conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce. Il a en conséquence décidé de l'émission de 80 BEOCABSA au profit de Park Capital, en supplément des 120 BEOCABSA déjà émis, conformément aux termes et termes conditions du contrat d'émission des BEOCABSA signé avec Park Capital tels que décrits dans le communiqué de presse daté du 25 mars 2021.





Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :



La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.



La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev



La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.





