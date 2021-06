29/06/2021 - 21:15

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Brebières, le 29 juin 2021

Entrée en négociations exclusives pour une prise de participation dans Greenspot*, expert de l'écomobilité urbaine

Le groupe DBT (Euronext Growth - ALDBT), spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce la signature d'un protocole d'accord lui permettant de prendre une participation dans l'opérateur de recharge et de mobilité Greenspot.

Créé en 2016, Greenspot s'inscrit dans le développement de la mobilité responsable en installant et opérant des bornes électriques dans les espaces publics et commerciaux.

Le projet Greenspot est de faciliter l'accès à la recharge pour tous les automobilistes dans une logique de développement durable

Le projet Greenspot avait dès ses débuts pour objectif de développer un réseau de bornes électriques simple et accessible autour des lieux publics permettant aux automobilistes de recharger leur véhicule pendant le temps de travail, du shopping ou des loisirs.

En plus de pouvoir recharger sa voiture, le client pouvait également la laver grâce à une station de nettoyage sans eau ou encore louer un vélo électrique. L'offre globale de Greenspot est résolument tournée vers le développement durable, objectif clairement partagé avec DBT.

A compter de 2018, Greenspot a diversifié sa clientèle vers les grands groupes. Des partenariats ont été noués avec des sociétés prestigieuses en France grâce à des solutions adaptées à leurs besoins. Du conseil à l'installation en passant par la gestion de la supervision, la maintenance et le montage des dossiers d'aides financières (prime Advenir, …), Greenspot accompagne ses clients dans leur transition énergétique.

La société a lancé à partir de 2019 son offre à destination des habitations collectives, locaux professionnels et sièges d'entreprise et couvre ainsi une large partie du segment B2B et B2C.

Dans les 5 prochaines années, la société va investir massivement dans la création de stations de recharge ultra rapide pour véhicules électriques tout en maintenant un fort développement dans ses métiers originels.

Une volonté du groupe DBT de se positionner fortement sur le marché des services aux utilisateurs

Le groupe DBT concepteur et fabricant de bornes de recharge rapide et ultra rapide confirme, avec ce projet, sa stratégie d'être un acteur majeur de l'écomobilité électrique.

L'objectif du groupe est de proposer au niveau national une offre de service globale (conception et fabrication, installation, supervision, maintenance...) pour faciliter cette transition écologique majeure et se mettre au service de ses utilisateurs.

Un rapprochement qui accroit les débouchés commerciaux de DBT

Dans un marché en plein essor, DBT choisit, avec ce projet de rapprochement, d'étendre son positionnement sur la chaîne de valeurs et de se rapprocher de l'utilisateur final.

En cas de réalisation définitive de l'accord, DBT détiendrait immédiatement une participation de 20% dans le capital de Greenspot avec l'opportunité d'acquérir une position majoritaire sous quelques années grâce à la conversion future d'OCA, auxquelles DBT s'est engagée à souscrire dans les 12 prochains mois.

« L'année 2020, si particulière en raison de la crise sanitaire, a été l'opportunité pour le groupe DBT de revoir sa stratégie et son organisation. Forte de son expertise reconnue dans les bornes de recharge pour véhicules électriques, DBT, au cœur d'un marché appelé à une forte croissance dans les années à venir, continue à développer son activité à l'ensemble de l'écosystème de l'E-Mobilité en Europe.

La prise de participation dans la société ENERSOFT (marque Greenspot™), permet ainsi d'étendre l'activité de DBT à la gestion de réseau de bornes dans les secteurs publics et privés.

Avec l'accord d'un investissement stratégique dans la société DELMONICOS, le groupe DBT va rendre l'usage des bornes plus simple (paiement sécurisé et interopérable) et sur un plus large périmètre (domicile, travail, espace public), contribuant ainsi à rendre la mobilité électrique de plus en plus accessible et compétitive pour les utilisateurs de véhicules électriques. »

Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT

« Nous sommes ravis de la confiance accordée par un groupe industriel tel que DBT, avec qui nous partageons des valeurs humaines, afin de nous permettre d'accélérer notre développement en tant qu'intégrateur de solutions autour de la borne de recharge dans le but de contribuer à la transition des utilisateurs vers une mobilité plus durable.»

Olivier PELISSE, Président de Greenspot

