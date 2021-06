22/06/2021 - 18:30



Le start-up studio Lumena annonce la signature d'une prise de participation du groupe DBT (Euronext Growth - ALDBT), expert européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques dans sa première start-up Delmonicos.

Delmonicos développe une solution logicielle intégrée aux bornes de recharge qui facilite et sécurise la supervision, l'interopérabilité et le paiement des sessions de recharge.





Une première signature du start-up studio, Lumena, créé en janvier 2021



« Il n'aura fallu que quelques mois à Lumena, premier start-up studio transfrontalier à focus technologique de la Grande Région Lorraine/Luxembourg, créé début 2021 par 6 entrepreneurs locaux, pour lancer son premier projet, attirer des investisseurs et voir décoller sa première start-up. Le studio a vocation à lancer des start-ups dont la proposition de valeur repose sur l'utilisation de technologies profondes (IA, blockchain, cybersécurité, …) en lien avec des industriels. Delmonicos est la première start-up créée par Lumena avec le support industriel et commercial de DBT. Ce partenariat a été indispensable pour développer ce futur acteur de premier ordre qui souhaite créer une innovation de rupture dans l'interopérabilité des bornes de recharge de véhicules électriques. »



Michel Onfray, Directeur Général de Lumena





Une approche innovante qui utilise les atouts de la technologie blockchain



Le projet Delmonicos a pour objectif de développer et de déployer une plateforme logicielle complète visant à faciliter et à sécuriser l'ensemble des interactions avec les bornes de recharge de véhicules électrique. La technologie blockchain permet d'adresser les problématiques d'interopérabilité, d'identification renforcée des différents acteurs (utilisateur, opérateur, véhicule…) et de paiement à un coût raisonnable, le tout en restant compatible avec les standards de l'écosystème tels que ISO15118 ou OCPP.



Delmonicos développe des noeuds blockchain qui sont déployés directement dans les bornes de charge. L'architecture est basée sur Substrate qui est le Framework de développement de Polkadot, une nouvelle génération de blockchain basée sur un consensus économe en énergie et à faible consommation de ressources. En réalisant la compensation entre session de recharge et paiement directement via des transactions blockchain, Delmonicos simplifie les processus tout en renforçant la sécurité des échanges. L'innovation proposée a déjà reçu le soutien de la fondation W3F.





Un rapprochement qui renforce l'expertise technologique de DBT



Dans un marché en plein essor, DBT choisit, avec ce projet de rapprochement, de se positionner sur le créneau porteur des bornes de recharge intelligentes. Avec une large technologie embarquée, DBT va être en mesure de proposer à ses clients une offre hardware et software intégrée couvrant toute la chaîne de valeur. Ceci lui conférera un avantage concurrentiel majeur en termes de coûts, de sécurité et d'évolution.



Grâce à la signature de cet accord, DBT détiendra immédiatement une participation minoritaire dans le capital de Delmonicos qui pourrait ensuite monter jusqu'à 25 % du capital en fonction de l'avancée du projet.





Un rapprochement de compétences prometteur



« La difficulté de recharge est l'un des freins principaux pour l'achat d'un véhicule électrique. Nous avons l'ambition d'équiper chaque borne de recharge communicante avec la solution logicielle universelle « Delmonicos inside » en développant un système d'exploitation qui permettra d'offrir aux utilisateurs de véhicules électriques, une expérience similaire à ce que vit un possesseur de Tesla sur un superchargeur, à un coût très compétitif. Le Proof of Concept que nous avons développé pose les bases de notre solution. La collaboration avec DBT nous permettra de démontrer dès 2022 la valeur de notre solution. »



Franck Legardeur, Directeur Général de Delmonicos





« Ce projet de prise de participation illustre le souhait de DBT d'offrir à ses clients une offre intégrée de bornes de recharge qui allie son expertise historique dans l'équipement et l'apport technologique innovant de la solution Delmonicos. Cette intégration verticale de savoir-faire nous ouvre la porte des technologies de communications et de paiement intelligents qui seront la base des transactions de demain. Beaucoup de développement, d'intégration et de déploiement restent à réaliser et nous sommes ravis chez DBT de pouvoir relever ce nouveau défi. »



Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT







À PROPOS DE DBT



Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

