(Société non cotée)

22/03/2024 - 09:00

Dal Lab, 1ère MedTech du sevrage tabagique, annonce fièrement la clôture de sa levée de fonds de série A, valorisant l'entreprise à plus de 20 millions d'euros.

• Dal Lab, la MedTech spécialisée dans le sevrage tabagique, est fière d'annoncer la clôture de sa levée de série A après le succès de sa première levée de fonds pré-seed de 915 000 euros en 2020

.

Fondée en 2019 par David MARTIN DIAZ, Alexandre LENORMAND et Léon CHEN, tous trois entrepreneurs issus du monde de la e-cigarette, Dal Lab répond à un besoin crucial en matière de solutions de sevrage tabagique. Face aux défis posés par le tabagisme, l'entreprise s'est engagée dans une mission visant à mettre sur le marché le premier e-substitut nicotinique fortement dosé. Ce produit novateur, délivré exclusivement en pharmacie sur conseil pharmaceutique ou sur prescription médicale, combine substitution nicotinique et maintien de la gestuelle du fumeur, augmentant ainsi les chances de succès du sevrage tabagique et contribuant à réduire la morbidité/mortalité liée au tabac

Dal Lab annonce avec fierté une nouvelle avancée majeure.

Dal Lab a réalisé une levée de fonds de 3,6 millions d'euros en série A auprès d'investisseurs privés. Cette injection de capital significative sera utilisée pour accélérer le développement de notre produit, le E-substitut nicotinique, ainsi que pour financer la fabrication des lots pilote, les essais pré-cliniques et l'obtention de l'Autorisation de Mise sur le Marché en Europe et au Royaume-Unis (AMM).

"Notre levée de fonds en série A marque un jalon significatif dans l'histoire de Dal Lab", déclare David Matin Diaz, COO de Dal Lab. "Cet investissement nous offre l'opportunité d'accélérer le développement de notre produit et d'atteindre les étapes cruciales pour obtenir l'AMM. Nous exprimons notre gratitude envers nos investisseurs pour leur confiance et leur soutien continu."

Une Étape importante dans le développement de son Substitut Nicotinique.

Répondant à la demande grandissante de solutions efficaces pour le sevrage tabagique, Dal Lab s'engage à développer son e-substitut nicotinique en respectant les normes strictes de qualité et d'exigences du secteur pharmaceutique. Conscient des besoins médicaux non satisfaits dans ce domaine, Dal Lab met tout en œuvre pour proposer une alternative de haute qualité, offrant aux fumeurs une voie vers un sevrage réussi.

"Cet investissement va non seulement stimuler le développement de notre produit mais aussi nous rapprocher de l'obtention de l'AMM", déclare Alexandre Lenormand, CEO de l'entreprise. " Notre engagement à développer un E-substitut nicotinique de haute qualité pour le Royaume-Uni et l'Europe demeure inébranlable. Cette avancée représente une solution cruciale pour le sevrage tabagique, renforçant notre détermination et notre motivation."

La Collaboration renforcée de Dal Lab pour une avancée majeure dans la lutte contre le Tabagisme.

Dal Lab continuera à collaborer étroitement avec les autorités de régulation, ainsi qu'avec son partenaire réglementaire, le groupe Neovix, et le laboratoire AR2i spécialisé en recherche et développement, agissant en tant que Contract Research Organisation. Pour la partie industrielle, l'équipe de Synerlab Sophartec à Dreux apportera son expertise. L'entreprise reste fermement engagée à faire progresser son E-substitut nicotinique vers une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), contribuant ainsi de manière cruciale à la lutte contre la dépendance au tabac.

Contacts

DAL LAB

5 rue Bernard - 93 000 Bobigny

Contact@dal-lab.tech

+33.767.81.88.69

www.dal-lab.tech