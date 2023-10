06/10/2023 - 17:50

Dal Lab, la MedTech du sevrage tabagique avance avec succès dans l'évolution de son E-substitut Nicotinique vers une Autorisation de Mise sur le Marché

Dal Lab obtient des résultats positifs lors de ses entretiens réglementaires avec MHRA et SMPA

Dal Lab a été créée en 2019 par David MARTIN DIAZ, Alexandre LENORMAND et Léon CHEN,dont les initiales des prénoms sont à l'origine du mot Dal, tous trois entrepreneurs, issus dumonde de la e-cigarette.

Face aux enjeux du tabagisme et aux besoins encore non satisfaits en termes de solutions desevrage, Dal Lab, la Med Tech du sevrage tabagique, s'est donnée pour mission de développer et mettre sur le marché le 1er e-substitut nicotinique fortement dosé, délivré exclusivement enpharmacie, sur conseil pharmaceutique ou sur prescription médicale, qui allie substitutionnicotinique et maintien de la gestuelle du fumeur ; association qui augmente la réussite dusevrage tabagique et combat ainsi la morbi/mortalité liée au tabac.

Des Entretiens constructifs avec les autorités de régulation MHRA et SMPA soutiennent la voie de Dal Lab vers une Autorisation de Mise sur le Marché.

Dal Lab, une société spécialisée dans la recherche et le développement d'un E-substitut nicotinique en tant que médicament destiné au marché du Royaume-Uni et de l'Europe, a franchi une étape cruciale dans la réalisation de sa mission visant à aider les fumeurs à surmonter leur dépendance au tabac.

L'entreprise est heureuse d'annoncer les résultats positifs de ses récents entretiens avec les autorités de régulation en Angleterre (MHRA - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) et en Suède (SMPA - Swedish Medical Products Agency).

Au cours de ces entretiens, Dal Lab a présenté son protocole de développement pour son E-substitut nicotinique, cherchant à évaluer sa validité aux yeux des deux autorités compétentes, le MHRA au Royaume-Uni et le SMPA en Suède. Les retours de ces rencontres ont été extrêmement encourageants, renforçant ainsi la confiance de l'entreprise dans la voie qu'elle poursuit pour obtenir l'AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) de son produit novateur.

Nous sommes déterminés à mettre au point un E-substitut nicotinique de haute qualité en tant que médicament pour le Royaume-Uni et l'Europe, offrant ainsi une nouvelle option importante pour le sevrage tabagique", a déclaré David Martin Diaz, COO de Dal Lab. "La dépendance au tabac est un défi majeur pour la santé publique, et notre objectif est de fournir une solution véritablement efficace pour ceux qui cherchent à abandonner cette habitude nocive. Les résultats positifs de nos discussions avec le MHRA et le SMPA renforcent notre détermination à améliorer la vie des fumeurs et à contribuer à la promotion d'une meilleure santé. Nous restons engagés dans notre mission de mettre à leur disposition un produit sûr et efficace pour les aider à prendre en main leur santé et à atteindre leurs objectifs de sevrage tabagique

Dal Lab continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités de régulation, le MHRA au Royaume-Uni et le SMPA en Suède, pour s'assurer que son produit répond aux normes les plus rigoureuses en matière de sécurité et d'efficacité. L'entreprise reste déterminée à faire progresser son E-substitut nicotinique vers une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et à contribuer ainsi à la lutte contre la dépendance au tabac.

Retrouvez ce communiqué de presse sur notre site https://www.dal-lab.tech/communiques-de-presse/

