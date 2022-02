15/02/2022 - 08:30

Dal Lab, 1ère et seule MedTech du sevrage tabagique en Europe, lance sa levée de fonds série A de 3 millions d'€

• Un marché Européen potentiel en pharmacie estimé entre 1 à 1,5 milliards d'€.

• Une valorisation en pré monnaie de Dal Lab de 25 millions d'€.

Dal Lab a été créée en 2019 par David MARTIN DIAZ, Alexandre LENORMAND et Léon CHEN, dont les initiales des prénoms sont à l'origine du mot Dal, tous trois entrepreneurs, issus du monde de la e-cigarette.

Face aux enjeux du tabagisme et aux besoins encore non satisfaits en termes de solutions de sevrage, Dal Lab, la Med Tech du sevrage tabagique, s'est donnée pour mission de développer et mettre sur le marché le 1er e-substitut nicotinique fortement dosé, délivré exclusivement en pharmacie, sur conseil pharmaceutique ou sur prescription médicale, qui allie substitution nicotinique et maintien de la gestuelle du fumeur ; association qui augmente la réussite du sevrage tabagique et combat ainsi la morbi/mortalité liée au tabac.

Après avoir réalisé avec succès en 2020 une première levée de fonds de 915 000 euros auprès d'une private equity, Dal Lab, société non cotée, lance aujourd'hui une levée de fonds série A de 3 millions d'euros.

Cette nouvelle levée de fond est destinée à couvrir ses besoins financiers jusqu'à l'obtention de l'AMM pour son e-substitut nicotinique. Dal Lab financera ainsi les études de stabilité et de certification CE, les études pharmacocinétiques, le dépôt des dossiers d'AMM et d'obtention d'un prix de remboursement ainsi que l'installation de son unité de production en France.

« Nous avons décidé de faire rentrer de nouveaux actionnaires dans notre société avec un ticket d'entrée accessible de 50 000€. Cette offre est associée à un avantage non négligeable et rare, qui est un potentiel de gain garanti grâce à un dividende annuel de 30% du résultat net » explique David Martin Diaz, co-fondateur et COO de Dal Lab.

Un marché Européen potentiel en pharmacie estimé entre 1 à 1,5 milliards d'€

Le marché européen des aides au sevrage tabagique, incluant les e-cigarettes, devrait atteindre 18,63 milliards de dollars US d'ici 2028, contre 7 milliards de dollars US en 2021. Il devrait croître de 14,8 % par an de 2021 à 2028 (1). Les e-cigarettes représentent un peu plus de 50% de ce marché (2).

« Le marché pharmaceutique du e-substitut nicotinique pourrait capter 15% du marché des e-cigarettes utilisées pour le sevrage tabagique et atteindre ainsi 1 à 1,5 milliards d'€ en Europe » estime Alexandre Lenormand CEO de Dal Lab.

Une valorisation en pré monnaie de Dal Lab de 25 millions d'€

«Actuellement notre valeur pré-monnaie est de 25 millions d'€ . En étant le premier entrant sur le marché, nous estimons que nous accaparerons 20% de ce marché, soit entre 200 -300 millions d'€ de revenus annuel. Notre business plan nous donne une projection de la valorisation de notre société à plus de 500 millions d'€ à 7 ans» prévoit David MARTIN DIAZ.

Les fondateurs, très sollicités depuis le début de l'année par des investisseurs, ont d'ores et déjà signé un pourcentage significatif de la levée.

Les investisseurs désireux d'en savoir plus peuvent contacter David MARTIN DIAZ. [email protected]

Retrouvez ce communiqué de presse sur notre site https://www.dal-lab.tech/communiques-de-presse/

1-https://www.marketwatch.com/press-release/nicotine-replacement-therapy-market-analysis-by-industry-growth-size-share-demand-trends-and-research-report-2022-01-04?tesla=y

2- https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/nicotine-replacement-therapy-market

Contacts