18/07/2024 - 08:00

18 juillet 2024

CYBERGUN a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord stratégique entre sa filiale VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français, et la Direction générale de l'armement (DGA).

En effet, VERNEY-CARRON, la DGA et l'armée de Terre ont signé ce 17 juillet une convention de partenariat destinée à enrichir la réserve industrielle de défense (RID). Ce nouveau dispositif a été créé par la DGA pour renforcer les chaines de production et de maintien en condition opérationnelle de l'industrie d'armement lorsque la situation le justifie.

À terme, 3 000 volontaires constitueront le vivier de réservistes industriels de défense et pourront être déployés chez les industriels de la base industrielle et technologique de défense (BITD). Les réservistes industriels de défense s'engagent sur la base de 10 jours/an avec un dépassement autorisé. Ces 10 jours sont dédiés à la formation, à l'entretien des compétences et à la mise en situation.

Dans ce cadre, 12 intentions à servir dans la réserve ont été signées avec des réservistes identifiés par le groupe CYBERGUN et mobilisables en cas de besoin. Ils serviront sous l'uniforme de l'armée de Terre et sont parmi les premiers réservistes en France à rejoindre la réserve industrielle.

Cet accord a été signé par Emmanuel CHIVA, Délégué général pour l'armement, la direction des ressources humaines de l'armée de Terre et Hugo BRUGIÈRE, représentant de la gérance de VERNEY-CARRON, à l'occasion d'une visite d'une délégation de la DGA, du Gouverneur Militaire de Lyon et du Secrétaire général de la préfecture de la Loire sur le site historique de VERNEY-CARRON à Saint-Etienne.

Cette visite a également permis à la délégation de rencontrer les collaborateurs de l'entreprise et d'avoir une vision claire du savoir-faire ancestral de la manufacture destinée à la production d'armes.

Hugo BRUGIÈRE, Gérant de CYBERGUN, déclare : « C'est un honneur de pouvoir participer à la réserve industrielle de défense et ainsi contribuer à l'effort sans précédent au service du Ministère des armées. Je suis très heureux d'avoir pu accueillir la délégation de la DGA, emmenée par son Délégué, pour sceller cet accord. Cela témoigne tout à la fois de l'excellence industrielle de VERNEY-CARRON dans l'industrie de défense et de la qualité de nos relations. »

