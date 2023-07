04/07/2023 - 08:30

4 juillet 2023.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, fait un point sur l'accord de développement d'une arme révolutionnaire pour le compte d'un grand manufacturier d'armes.

CYBERGUN avait annoncé, le 2 mai 2023, que le manufacturier partenaire s'était engagé à donner une réponse sur la suite du projet, notamment sa phase préindustrielle, avant la fin du 1er semestre 2023.

Par un courrier électronique du 1er juillet 2023, CYBERGUN a été informé par son partenaire que « nous continuons notre étude approfondie du marché afin de déterminer le meilleur scénario pour le futur. Plusieurs options sont sur la table actuellement et CYBERGUN reste un partenaire de choix pour une des options. » Le message conclut : « J'espère vraiment que nous pourrons avoir une position claire avant la fin du 3ème trimestre. »

CYBERGUN continuera à informer le marché de toutes avancées de ce projet.

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2022, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

