03/07/2023 - 08:30

3 juillet 2023.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2022. Les comptes annuels et consolidés ont été arrêtés par la Gérance et revus par le Conseil de Surveillance de la Société lors de sa réunion du 27 juin 2023.

Hugo BRUGIÈRE, Président Directeur Général de CYBERGUN, déclare : « Après avoir réussi à démontrer depuis 2 ans que notre résultat opérationnel pouvait être positif, nous démontrons cette année que nous avons pris la voie des bénéfices, pour la première fois depuis plus de 10 ans. Le retournement a été long et compliqué mais nous avons désormais un chemin tracé où le meilleur reste à venir. »

Normes IFRS - En KEUR Consolidé

12 mois 2021 Consolidé

12 mois 2022 Chiffre d'affaires 33 040 43 328 Résultat opérationnel (1 261) 1 134 Résultat financier net (6 239) (357) Résultat net de la période (7 215) 267 Résultat net, part du groupe (7 228) 468

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2022 ET IMPACTS COMPTABLES

L'exercice 2022 aura été le terrain de mouvements stratégiques d'ampleur illustrés par :

Le rapprochement entre CYBERGUN et VERNEY-CARRON pour renforcer le pôle Militaire du Groupe et pérenniser le plus ancien manufacturier d'armes français, enjeu indiscutable de souveraineté. Le Groupe CYBERGUN a intégré la société VERNEY-CARRON dans son bilan consolidé (actif et passif) au 31 décembre 2022. Le compte de résultat consolidé 2022 n'intègre pas le résultat de la société VERNEY CARRON dont le contrôle effectif est intervenu en fin d'année et l'impact a été jugé non significatif.

Le Groupe CYBERGUN a intégré la société VERNEY-CARRON dans son bilan consolidé (actif et passif) au 31 décembre 2022. Le compte de résultat consolidé 2022 n'intègre pas le résultat de la société VERNEY CARRON dont le contrôle effectif est intervenu en fin d'année et l'impact a été jugé non significatif.

En conséquence de ces opérations, le Groupe a procédé à une mise en équivalence de sa branche civile américaine.

L' émission d'ORA-BSA avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires afin de renforcer les moyens financiers du Groupe et fédérer les actionnaires autour du projet. Le produit net issu de l'émission s'est élevé à 5,8 MEUR, dont 2,9 MEUR de conversion de compte courant de l'actionnaire de référence.

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ EN CROISSANCE DE 31%

Le chiffre d'affaires consolidé 2022 s'élève à 43,3 MEUR, contre 33,0 MEUR réalisé en 2020 par CYBERGUN sur son ancien périmètre d'activité, soit une croissance de +31%. Le pôle Civil représente 63% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe contre 37% pour le pôle Militaire.

Le chiffre d'affaires du pôle Militaire n'intègre pas les contrats pluriannuels, notamment ceux relatifs aux simulateurs d'entrainement au tir aux armes légères et aux répliques de mitrailleuses lourdes destinées à équiper des simulateurs pour l'entraînement au tir, contrairement à ce que la Direction avait initialement prévu. Si le chiffre d'affaires généré par ces contrats avait été reconnu à l'avancement, l'impact sur le chiffre d'affaires 2022 aurait été de plus de 2,5 MEUR.

En intégrant ce volume d'affaires, le chiffre d'affaires consolidé aurait été de 44,8 MEUR, conforme à l'objectif annoncé le 2 mai 2023 (45 MEUR).

En intégrant le chiffre d'affaires de VERNEY-CARRON et du pôle Civil aux Etats-Unis ainsi que les contrats pluriannuels, le volume d'affaires global de CYBERGUN s'élèverait à environ 55 MEUR en 2022 pour un objectif de 60 MEUR.

RÉSULTAT NET POSITIF DE 0,5 MEUR

La montée en puissance du pôle Militaire entraine une profonde transformation du profil économique du Groupe CYBERGUN qui comptait 242 talents en 2022 (hors VERNEY-CARRON qui compte une centaine de collaborateurs) contre 78 en 2021. Ces nouvelles activités génèrent des taux de marge brute nettement supérieurs (plus de 50% en moyenne contre 25% à 30% pour le pôle Civil) mais nécessitent des investissements et des immobilisations qui augmentent sensiblement le montant des dotations nettes aux amortissements (2,0 MEUR en 2022 contre 0,4 MEUR en 2021). Il en ressort, pour l'exercice 2022, une marge brute consolidée de 40,5% du chiffre d'affaires (26,1% un an plus tôt).

La société n'a pas souhaité procéder à un arbitrage entre ces charges opérationnelles courantes et non courantes et ne publie donc pas de résultat opérationnel courant (attendu positif avant l'arrêté des comptes). Le résultat opérationnel s'élève à 1,1 MEUR, après prise en compte de 2,3 MEUR d'autres produits nets, dont un produit de 3,7 MEUR sur le rachat de la dette VERNEY-CARRON et une charge de 1,0 MEUR pour couvrir les restructurations et changements de périmètre.

A noter que, en 2021, la société avait été contrainte d'enregistrer une charge comptable (« non cash ») de 2,2 MEUR sur son émission d'OCABSA. En 2022, cette charge comptable (« non cash ») s'est élevée à 1,0 MEUR au titre des BSA 2022. Ces charges sont liées à l'application d'une norme IFRS dont la Direction conteste le bien-fondé mais qui a finalement été actée après échange avec les Commissaires aux comptes.

Grâce à une forte baisse des frais financiers et malgré une charge d'impôts constatée sur l'exercice (0,3 MEUR), CYBERGUN dégage un bénéfice net, part du Groupe, de 0,5 MEUR.

Normes IFRS - En KEUR Consolidé

31/12/2021 Consolidé

31/12/2022 Fonds propres 33 582 40 480 Dettes financières (hors dettes locatives) 4 905 5 257 Dettes locatives (IFRS 16) 4 776 4 759 Trésorerie 6 226 4 875

FONDS PROPRES EN HAUSSE ET TRÉSORERIE NETTE POSITIVE

Au 31 décembre 2022, CYBERGUN compte 40,5 MEUR de fonds propres, dont 5,8 MEUR d'autres fonds propres constitués par l'émission obligataire de décembre 2022 dont l'equitization via une fiducie-gestion a débuté en janvier 2023.

Les dettes financières, hors dettes locatives (application comptable de la norme IFRS 16), s'élève à 5,3 MEUR. Elle intègre 3,8 MEUR de PGE souscrits par le pôle Militaire et 1,0 MEUR de dette purement comptable liée à la juste valeur des BSA émis en 2022. Il est précisé que cette dette n'aura aucun impact cash pour la société et sera reclassé en capitaux propre au fur et à mesure de l'exercice des BSA 2022.

Au cours de l'exercice, CYBERGUN a immobilisé une partie de ses ressources financières pour renforcer son niveau de stock afin de soutenir son plan de développement. Le niveau des stocks nets est ainsi passé de 20,2 MEUR à 26,1 MEUR en un an. Pour autant, la trésorerie reste solide à 4,9 MEUR.

Après analyse de l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, CYBERGUN n'a pas identifié de risque de liquidité au cours des 12 prochains mois et le principe de continuité a été retenu pour l'arrêté des comptes.

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022

Le rapport financier annuel est disponible sur le site internet de CYBERGUN. Les commissaires aux comptes, qui ont formulé des observations sur des éléments détaillés dans l'Annexe aux comptes, ont certifié les comptes sans réserve.

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2022, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

