03/05/2023 - 08:30

3 mai 2023.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce avoir engagé des discussions avec le bureau d'analyse financière AlphaValue dans l'optique d'une initiation de couverture.

Ce projet de suivi régulier par un bureau reconnu vise à extérioriser la valeur intrinsèque des actifs de la Société et de son potentiel de création de valeur après la profonde transformation opérée au cours des dernières années.

Cette étude permettra de déterminer une valeur globale de l'entreprise, en ce compris la valeur du portefeuille unique de licences exclusives mondiales du pôle Civil et celle du pôle Militaire, activité qui devrait générer 50% des revenus dès 2023[1].

La première analyse financière devrait être publiée environ 1 mois après la publication des comptes annuels 2022.

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2021, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 33 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

[1] Y compris VERNEY-CARRON