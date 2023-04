28/04/2023 - 18:00

28 avril 2023.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, fait un point sur la préparation de ses comptes annuels 2022.

L'année 2022 a été marquée par plusieurs opérations financières structurantes pour le Groupe :

Entrée d'Evike au capital des filiales américaines SAUSA et PALCO ;

Entrée de CYBERGUN au capital de VERNEY-CARRON, transformation de cette dernière en société en commandite par actions et préparation de son transfert sur Euronext Growth ;

Emission d'un emprunt obligataire (ORA-BSA) et création d'une Fiducie aux fins d'equitization des ORA.

Ces opérations d'ampleur, qui ont permis de changer en profondeur le profil opérationnel (équilibrage des activités entre les pôles Civil et Militaire) et financier (sécurisation du financement associant les actionnaires) ont un impact significatif sur la production des comptes annuels 2022 et nécessite un travail approfondi de la Société et ses contrôleurs légaux. Cette surcharge de travail rend impossible l'arrêt des comptes annuels 2022 au plus tard le 30 avril 2023.

La Société met tout en œuvre pour produire, auditer, arrêter et publier ses comptes annuels 2022 dans les meilleurs délais.

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2021, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 33 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

