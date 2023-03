22/03/2023 - 14:00

22 mars 2023.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce que ses actionnaires, convoqués en Assemblée générale extraordinaire ce mardi 21 mars 2023, ont voté la mise en place d'une nouvelle structuration juridique avec une transformation de la Société, actuellement constituée sous forme de société anonyme, en société en commandite par action (S.C.A.) et, par suite, d'une nouvelle gouvernance ainsi que le renouvellement des délégations de compétences autorisant d'éventuelles opérations financières.

Grâce à la mobilisation des actionnaires, le quorum a été atteint sur 2ème convocation avec 20,29% de droits de vote présents, représentés ou par correspondance. L'intégralité des résolutions soumises au vote a été adoptée à plus de 97%.

Ainsi, afin de protéger les actifs stratégiques (licences exclusives de marques et contrats dans le domaine Militaire) d'une prise de contrôle hostile, la transformation de la Société en société en commandite par actions a été décidée et les nouveaux statuts adoptés. Dans ce cadre, la société CYBERGUN DÉVELOPPEMENT, société par actions simplifiée contrôlée par HBR Investment Group, sera gérant et unique associé commandité de CYBERGUN, devenant ainsi responsable solidairement et indéfiniment des dettes de la Société.

Le conseil de surveillance de CYBERGUN (constituée sous forme de S.C.A.) sera quant à lui constitué d'Emmanuel COURAUD, Fabrice GUARNERI et Dimitri ROMANYSZYN.

