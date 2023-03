06/03/2023 - 08:30

6 mars 2023.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la signature d'un contrat de licence exclusive mondiale avec un grand nom de l'armement américain, Century International Arms (Century Arms). Ce contrat permettra à CYBERGUN de produire et de commercialiser une gamme de répliques d'armes à feu sous la marque Century Arms.

La société Century Arms est un leader mondial de la fabrication et de la distribution d'armes à feu légères pour les militaires, les forces de l'ordre et les amateurs d'armes à feu. La société est reconnue pour ses produits de haute qualité et sa capacité à répondre aux besoins de ses clients. Fondée en 1961, Century Arms est basée aux États-Unis et possède des bureaux dans le monde entier.

« Nous sommes ravis de nous associer à Century Arms pour proposer une gamme de répliques d'armes à feu sous leur marque », a déclaré Hugo BRUGIÈRE, Président Directeur Général de CYBERGUN. « Ce partenariat nous permettra de proposer des répliques d'armes à feu encore plus fidèles à la réalité, en utilisant les connaissances et l'expertise de Century Arms. Nous estimons le potentiel de cet accord à plus d'un million d'euros de revenus par an dès la première année pleine d'exploitation avec un potentiel de plusieurs millions d'euros additionnels à moyen terme.

CYBERGUN a constitué au fil des années un actif stratégique de grande valeur au travers de son portefeuille unique au monde de licences exclusives de marques. Cet actif n'est pas valorisé dans les comptes et cette situation justifie d'autant plus la démarche de transformation de la société en commandite par action afin de protéger ces droits au même titre que les activités du Groupe dans le domaine Militaire. »

Ce nouveau partenariat permettra à CYBERGUN d'élargir sa gamme de produits et d'offrir aux amateurs d'airsoft une expérience toujours plus réaliste et immersive.

Ce contrat de licence devrait offrir de nouvelles répliques d'armes emblématiques du XXème siècle sous licence Century Arms, tel que le Mosin-Nagant M91, le Makarov ou encore le KAR 98.

Ces répliques, fabriquées en matières nobles comme le bois ou encore l'acier, disposeront également d'une mécanique interne fiable et robuste offrant ainsi une qualité de jeu et d'utilisation à la hauteur des attentes des plus grands amateurs d'armes historiques.

Les joueurs pourront découvrir une dizaine de modèles dès le printemps 2023 dans les boutiques et sur les sites Internet des distributeurs officiels CYBERGUN.

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2021, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 33 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86