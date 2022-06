20/06/2022 - 08:30

20 juin 2022.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir et de l'entrainement des forces, dévoile les temps forts de sa participation à l'édition 2022 d'EUROSATORY, le salon mondial de la Défense et de la Sécurité qui s'est tenu à Paris du 13 au 17 juin.

ARKANIA, filiale Défense & Sécurité de CYBERGUN, a présenté les répliques d'armes d'entrainement de nouvelle génération qui vont équiper les forces françaises. Elles ont pu être testées avec le simulateur développé par son partenaire THALES et ont rencontré un vif succès, tant auprès des tireurs professionnels que des institutionnels et des donneurs d'ordres. Leur supériorité technologique a été soulignée à de nombreuses reprises, y compris par un acteur clé du marché américain de jeux de haute technologie.

L'offre ARKANIA est aujourd'hui très complète. Aux répliques viennent s'ajouter des bancs de tests pour missiles, des conteneurs techniques destinés aux transports de matériels sensibles et des équipements destinés à la production d'armement. Cette offre va encore s'élargir grâce au rachat en cours de VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français, qui offre de belles perspectives de croissance sur de nouveaux segments.

Grâce à son outil industriel verticalisé (mécanique, tôlerie, chaudronnerie, électronique, peinture et assemblage), qui lui permet de fabriquer les composants et d'assurer en interne les assemblages complexes, ARKANIA a convaincu plusieurs donneurs d'ordres et a reçu des commandes significatives d'équipements à livrer en 2023.

Le pôle Défense & Sécurité de CYBERGUN a généré un chiffre d'affaires de 4 M€ au 1er trimestre 2022, soit 31% du chiffre d'affaires du Groupe. Parmi les contrats et commandes les plus significatifs depuis le début d'année, on notera la conclusion en début d'année d'un contrat Export pour des simulateurs de tir avec la Lituanie. Viennent également s'ajouter pas moins de quatre commandes importantes de grands donneurs d'ordres français pour la fabrication de conteneurs militaires, l'ensemble pour une valeur supérieure à 4 M€.

Emmanuel COURAUD, Vice-Président du groupe CYBERGUN et Président de la division Militaire, déclare : « Notre présence à EUROSATORY est un vrai succès, tant sur le plan commercial que stratégique. Outre les commandes signées, nous avons également engagé des discussions stratégiques qui pourraient aboutir sur de nouveaux partenariats, notamment la signature d'une nouvelle licence de marque exclusive. »

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes sous licences exclusives. Historiquement positionné sur le segment Civil (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2021, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 48,3 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

