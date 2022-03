31/03/2022 - 08:30

31 mars 2022.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce un excellent bilan de sa participation au dernier salon profession IWA OutdoorClassics 2022 qui s'est tenu comme chaque année à Nuremberg (Allemagne).

IWA OutdoorClassics 2022 est le principal salon international de la chasse, des sports de tir, des activités de plein air et de la sécurité. L'édition 2022 a attiré 19 500 visiteurs professionnels de 111 pays à la rencontre de 856 exposants représentant 53 pays.

Le retour de l'IWA OutdoorClassics après la dernière édition de 2019 a rempli toutes ses promesses pour CYBERGUN qui a, en seulement 4 jours, généré 50 rendez-vous clients et identifié 85 prospects. Durant ce salon, plus de 400 k€ de devis et commandes ont été engrangées, soit plus du double de la dernière édition, avec un taux de marge brute supérieur à 25%.

À propos de CYBERGUN :

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires proforma de plus de 47 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86